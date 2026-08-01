Польша де-юре отказалась от большей части нынешней Западной Украины более 80 лет назад. Однако реваншистские настроения у поляков не исчезли – тем более, что в последние десятилетия границы в Европе не раз менялись.3 комментария
Бут: Украинцы специально отравили американского сенатора Грэма
Бут заявил об отравлении сенатора Грэма на Украине
Предприниматель Виктор Бут заявил, что сенатора США Линдси Грэма* (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) могли намеренно отравить после визита на Украину.
Бут, комментируя визит Зеленского в США заявил, что сенатора Грэма намеренно отравили украинцы, передает «Комсомольская правда».
«Мои источники, например, сообщают, что украинцы специально его отравили», – рассказал Бут.
По словам предпринимателя, поводом для приезда главы киевского режима в Вашингтон стали именно похороны Грэма. Он добавил, что Зеленский успел встретиться с президентом США и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также выступить перед голосованием Сената за антироссийские санкции.
Ранее американский сенатор Линдси Грэм* скончался после возвращения из Киева.
Президент США объяснил смерть политика естественными причинами.
Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху повздорили на церемонии прощания с американским законодателем.
* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ