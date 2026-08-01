WP: Нетаньяху заблокировал передачу Украине комплекса ПВО «Железный купол»

Tекст: Валерия Городецкая

Как пишет WP, сейчас два государства вынуждены соперничать за получение других оборонных ресурсов от Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».

«В 2023 году ныне покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен России в перечень террористов и экстремистов) поддержал передачу батарей ПВО «Железный Купол» Украине, однако на этом пути возникло препятствие – премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он заблокировал передачу комплексов, сославшись на условия соглашения о совместном производстве, по которому Израиль имеет право окончательного решения относительно использования системы, несмотря на то что рассматриваемые батареи были оплачены США», – говорится в публикации.

Журналисты подчеркивают, что недавние попытки Владимира Зеленского усилить украинскую защиту американскими ракетами Patriot только обострили ситуацию. Это окончательно поставило Тель-Авив и Киев в положение прямых конкурентов за военные поставки Вашингтона.

В конце июля Зеленский попросил у Дональда Трампа 300 ракет-перехватчиков Patriot.

Американский сенатор Линдси Грэм умер в середине прошлого месяца от внезапной болезни.

В прошлом году посол Израиля на Украине Михаил Бродский признался в передаче Киеву старых израильских комплексов противовоздушной обороны.