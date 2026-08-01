  • Новость часаБелоусов заявил об уверенном продвижении войск на Запорожском направлении
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    Кишинев готовится к демонтажу автономии Гагаузии
    Контейнеровоз Fesco затонул в Черном море после атаки дронов ВСУ
    Эксперт: Новый удар по Киеву говорит о качественном скачке в работе разведки
    В России нашли уникальный минерал дороже золота
    МИД Литвы вызвал представителя России после повреждения посольства в Киеве
    WP: Зеленский и Нетаньяху повздорили в Вашингтоне на похоронах Грэма
    Толпа мигрантов пошла на штурм лагеря беженцев испанской Сеуты
    Генерал Евкуров рассказал о поразившем его военнослужащем
    Пророссийские хакеры раскрыли личности агентов НАТО
    Мнения
    Олег Хавич Олег Хавич Как Польша получила Западную Украину, а потом её потеряла

    Польша де-юре отказалась от большей части нынешней Западной Украины более 80 лет назад. Однако реваншистские настроения у поляков не исчезли – тем более, что в последние десятилетия границы в Европе не раз менялись.

    3 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина стала подозревать о последствиях войны против инфраструктуры

    Войну городов развязали украинские политики и полевые командиры. И нам ничего не оставалось, как только взять и ответить. Ответить жестко. Топить корабли, жечь заправки и логистику. И внезапно это не понравилось киевским деятелям.

    24 комментария
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Мировая трансплантология родилась в России

    110 лет назад, 31 июля 1916 года, родился один из родоначальников современной мировой трансплантологии – Владимир Демихов. Его эксперименты вызывали одновременно шок и восторг: собаки с двумя головами, пересадки сердца – такого в мировой медицине еще не было.

    3 комментария
    1 августа 2026, 17:06 • Новости дня

    Спасатели обнаружили тело пропавшего воронежского туриста в горах Осетии

    Tекст: Вера Басилая

    Спасатели нашли в горах Северной Осетии тело пропавшего пять дней назад туриста из Воронежа, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

    Спасатели обнаружили тело пропавшего 43-летнего туриста в районе скалы «Бараньи лбы» при выходе на плато Мидаграбинского ледника в горах Северной Осетии, передает РИА «Новости».

    Мужчина пропал 27 июля, когда оторвался от своей незарегистрированной группы во время спуска к водопадам. Достигнув финальной точки маршрута, остальные отдыхающие не обнаружили товарища и вызвали помощь.

    В поисковых мероприятиях принимали участие более 20 сотрудников спасательных подразделений.

    Ранее спасатели нашли тело пропавшей россиянки в горной реке Южной Осетии.

    1 августа 2026, 08:13 • Новости дня
    Российская армия нанесла массированный удар по военным объектам Киева
    Российская армия нанесла массированный удар по военным объектам Киева
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России осуществили масштабную атаку высокоточным оружием и беспилотниками, поразив объекты по производству и хранению ракет и дронов на территории Украины, сообщает Миинобороны России.

    Сегодня ночью российские войска атаковали военные и логистические цели противника, передает Минобороны России. Удары наносились высокоточным оружием наземного и морского базирования, а также дальнобойными ударными беспилотниками.

    В результате атаки пострадали предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области. Кроме того, поражены логистические центры украинской армии.

    Уничтоженные объекты были задействованы в производстве, хранении и доставке ракетного вооружения различного назначения. Также на этих предприятиях находились беспилотные летательные аппараты, радиолокационные станции и средства радиоэлектронной борьбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Вооруженные силы России поразили киевские заводы по производству ракетного вооружения.

    Российские военные нанесли удар по предприятию логистической компании ПАО «Рапид».

    Высокоточным оружием армия уничтожила столичные мощности по выпуску тяжелых беспилотников.

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    31 июля 2026, 19:07 • Новости дня
    После взрыва на полигоне в Хмельницком пропали бойцы спецназа Украины
    После взрыва на полигоне в Хмельницком пропали бойцы спецназа Украины
    @ Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В результате взрыва на полигоне в Хмельницком пропали без вести несколько военнослужащих, еще четыре человека получили серьезные ранения, сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.

    После взрыва в Хмельницком исчезла часть сотрудников ССО Украины, передает Операция Z: Военкоры Русской Весны. Представители офиса генерального прокурора выступили с официальным заявлением. «Четыре военных ранены, с несколькими нет связи», – сообщили в ведомстве.

    Сейчас следователи активно допрашивают командование подразделения. Специалисты ожидают полного завершения детонации, чтобы безопасно осмотреть место происшествия и установить точные причины случившегося.

    Ранее на территории полигона украинских сил специальных операций в Хмельницком произошел мощный взрыв с последующей детонацией.

    В Хмельницкой области располагается один из основных хабов ССО Украины, включающий Центр специальных операций «Запад», а также 140-й отдельный и 142-й учебный центры.

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    1 августа 2026, 11:57 • Видео
    Как Украина терроризирует Ближний Восток

    Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

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    31 июля 2026, 18:48 • Новости дня
    Потери ВСУ за время СВО оценили до 3 млн военных
    Потери ВСУ за время СВО оценили до 3 млн военных
    @ Hesther Ng/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Общие потери украинской армии за время СВО составляют от 1 до 3 млн военных, сообщили в российских силовых структурах.

    Реальное количество выбывших из строя украинских военнослужащих значительно превышает официальные заявления Киева, передает ТАСС. В российских силовых структурах отметили, что статистика учитывает как убитых, так и получивших тяжелые ранения.

    «Зеленский вновь оценил потери ВСУ в 50 тыс. человек. Соответствующее заявление он сделал в интервью Fox News. Напомним, что реальная цифра, по различным оценкам, давно превысила 1 млн человек и сегодня составляет до 3 млн человек, включая тяжелораненых», – рассказал собеседник агентства.

    Ранее шведский аналитик Ларс Берн в эфире телеканала Swebb TV заявил о возможных потерях украинской стороны на уровне 2,4 млн человек. Эксперт ссылался на данные из якобы взломанных внутренних баз ВСУ, хотя и признал невозможность подтвердить их достоверность.

    Владимир Зеленский заявил, что за время конфликта армия Украины потеряла 50 тыс. военнослужащих убитыми, до этого говорил, что погибли 55 тыс. человек.

    В начале июля военный эксперт Андрей Марочко сообщил о потере противником более 10 тыс. бойцов за одну неделю.

    В конце прошлого года общие потери Вооруженных сил Украины достигли полутора миллионов военных убитыми и ранеными.

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    31 июля 2026, 21:10 • Новости дня
    Генералы ВСУ решили уйти на пенсию после отставки Сырского
    Генералы ВСУ решили уйти на пенсию после отставки Сырского
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    После смены главнокомандующего украинской армии Александра Сырского часть генералитета решила уйти в отставку, сообщили в российских силовых структурах.

    Ряд высокопоставленных военных украинской армии приняли решение завершить службу и заняться научной деятельностью после назначения нового главнокомандующего ВСУ, передает РИА «Новости».

    По данным источника в российских силовых структурах, службу завершили бывший заместитель главнокомандующего Андрей Лебеденко и экс-начальник тыла ВСУ Владимир Карпенко. Увольнения связаны с кадровыми перестановками в руководстве Вооруженных сил Украины.

    Ранее Владимир Зеленский официально уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего армией. Сам Сырский публично объявил о сложении своих полномочий.

    Американская пресса связала эту отставку с острым конфликтом вокруг тактики применения беспилотников.

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    1 августа 2026, 12:50 • Новости дня
    Контейнеровоз Fesco затонул в Черном море после атаки дронов ВСУ
    Контейнеровоз Fesco затонул в Черном море после атаки дронов ВСУ
    @ stranarosatom

    Tекст: Валерия Городецкая

    Контейнеровоз «Янина» затонул после удара украинских морских дронов в 130 милях от Новороссийска, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

    Судно принадлежало компании FESCO, которая входит в структуру Росатома, передает РИА «Новости».

    «Подобную атаку иначе как пиратство и морской разбой трактовать невозможно», – заявил Лихачев. По его словам, нападение произошло около 22.00 по московскому времени. Два беспилотника ударили по судну, перевозившему обычные гражданские грузы.

    Экипаж из 17 человек действовал организованно и сумел спастись. На помощь тонущему теплоходу пришел интернациональный экипаж судна Delphinus под командованием египетского капитана. Они подняли на борт 16 моряков.

    Последнего члена команды обнаружили спустя время благодаря работе морской авиации Черноморского флота. Сейчас все спасенные доставлены на берег, их состояние оценивается как удовлетворительное.

    Ранее украинские беспилотники атаковали два танкера на терминале Каспийского трубопроводного консорциума.

    На прошлой неделе дрон ударил по гражданскому судну NELSA.

    В конце июля российские военные поразили сухогруз с военными грузами ВСУ возле Одессы.

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    31 июля 2026, 21:42 • Новости дня
    МИД: Европа открыто готовится к войне с Россией
    МИД: Европа открыто готовится к войне с Россией
    @ STUART BROCK/EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские страны открыто готовятся к вооруженному конфликту с российской стороной, заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

    «Европейцы готовятся к войне с Россией, они этого не скрывают. Они публично говорят», – подчеркнул Грушко, передает РИА «Новости».

    Замглавы ведомства добавил, что активная милитаризация Германии перестала быть тайной. В связи с этим Москва намерена скорректировать собственные политические и военно-политические стратегии для обеспечения безопасности государства.

    Грушко выразил удивление отсутствием реакции со стороны европейского сообщества. Он сравнил текущую ситуацию с «молчанием ягнят», отметив, что соседям Берлина следовало бы вспомнить трагические исторические уроки германского реваншизма.

    В июне Грушко заявлял о реальной подготовке стран НАТО к военному столкновению с Москвой.

    Глава российской делегации в Вене Юлия Жданова сообщала об открытом курсе властей Германии на вооруженный конфликт.

    Эксперт Александр Ермаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД прогнозировал обострение обстановки в Европе из-за возможного создания Берлином собственного ядерного оружия.

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    31 июля 2026, 18:25 • Новости дня
    Дочь Бориса Немцова Жанну заочно арестовали в Москве
    Дочь Бориса Немцова Жанну заочно арестовали в Москве
    @ Kirsty Wigglesworth/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Московский суд вынес решение о заочном аресте дочери политика Бориса Немцова Жанны по обвинению в участии в нежелательной организации.

    Замоскворецкий районный суд принял решение о заочном аресте Жанны Немцовой, передает ТАСС. Ей вменяют участие в деятельности организации, признанной нежелательной на территории России.

    «Замоскворецкий районный суд города Москвы 31 июля 2026 года избрал в отношении Немцовой Жанны Борисовны меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента ее передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ либо с момента ее фактического задержания на территории Российской Федерации», – сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае суд заочно арестовал правозащитника Льва Пономарева (признан в России иноагентом) по делу об организации деятельности нежелательной структуры.

    В марте аналогичную меру пресечения избрали бывшему журналисту издания «Коммерсант» Владимиру Соловьеву.

    В прошлом году по обвинению в руководстве нежелательной организацией суд отправил под заочный арест основательницу «Медузы» (иноганет, нежелательная организация) Галину Тимченко (признана в России иноагентом).

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    1 августа 2026, 12:58 • Новости дня
    Эксперт: Новый удар по Киеву говорит о качественном скачке в работе разведки

    Эксперт Дандыкин: Новый удар по Киеву показал скачок в работе разведки России

    Эксперт: Новый удар по Киеву говорит о качественном скачке в работе разведки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Новую серию нанесенных ударов необходимо рассматривать как многослойную операцию, сочетающую в себе элемент немедленного возмездия и последовательную реализацию долгосрочной стратегии, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. В ночь на субботу армия России нанесла массированный удар по военным объектам Киева.

    «Речь идет о постоянном, непрекращающемся воздействии. Попытки прорыва нашей обороны носят перманентный характер: только за последнее время средствами ПВО было перехвачено более 500 беспилотников. Противник постоянно пытается наносить удары по логистической и топливной инфраструктуре. Поэтому нынешний удар – это не реакция на конкретный эпизод, а непрерывный процесс возмездия. Как было заявлено на высшем уровне, никаких гарантий безопасности Киеву предоставлено не будет», – отметил военный эксперт Василий Дандыкин.

    По его мнению, удар по военным предприятиям в Киеве полностью укладывается в объявленные ранее цели – денацификацию и демилитаризацию Украины. «Целеуказание это подтверждает: наши военные бьют прицельно по сборочным цехам, производству электронных компонентов и деталей для ракетного вооружения, вплоть до объектов в западной части страны», – подчеркнул спикер.

    Точность нанесения ударов по недавно созданным и замаскированным сборочным площадкам, включая структуры, подобные ООО «Файер Пойнт», говорит о качественном скачке в работе российской разведки.

    «Это результат комплексного подхода. Не случайно мы запускаем спутники группировки «Рассвет» и активно используем космодром Плесецк. Разведка работает по всем каналам: дальние разведывательные беспилотники, космическая группировка и другие виды технической разведки. Считать, что только противник способен на такие действия, ошибочно. Сейчас эта работа вышла на принципиально иной, гораздо более эффективный уровень», – сказал Дандыкин.

    Для украинской стороны выводы неутешительны. Как пояснил собеседник, если восстановить крупный завод быстро невозможно из-за его размеров, то любые небольшие отремонтированные цеха подпадают под цикл «возмездия»: сегодня они подвели крышу, завтра – удар опять по фундаменту.

    «Такой подход методично лишает ВСУ возможности накопить ресурс. Это напрямую способствует продвижению наших войск. Удары наносятся по всей номенклатуре вооружений, на которые противник делал ставку: будь то ударные дроны, ракетный комплекс «Нептун» в новой версии, «Гром-2» или «Фламинго». То, что поставляется с Запада или собирается на месте, будет выявляться и уничтожаться. Регулярно и постоянно», – полагает спикер.

    Совпадение массированного удара с текущей фазой международных консультаций, включая контакты на уровне министров иностранных дел России и США, не является случайным. «Оно носит характер намеренной демонстрации: переговоры идут, но кампания по уничтожению военной инфраструктуры не ставится на паузу. На Западе продолжают заявлять о поддержке Киева, но на практике прежний дух договоренностей уже исчез», – считает эксперт.

    Дандыкин также отметил усилия противника развернуть на этом фоне информационную кампанию, пытаясь представить ситуацию в ложном свете, однако факты говорят о другом.

    «Симптоматично заявление руководства в Киеве, проговорившегося о крайне низкой эффективности своего ПВО в ходе этого налета. Это сделано не из любви к правде, а для вымаливания новых партий ракет у Запада. Однако перспективы таких поставок туманны: американская сторона четко дала понять, что ни лицензий, ни самих ракет не будет, а возможная помощь от других стран-соседей, скорее всего, будет носить минимальный характер», – прогнозирует эксперт.

    Все это говорит о том, что противник расходует последние стратегические запасы. «В скором времени, с учетом возобновления применения изделий типа «Циркон» и «Кинжал», способность Украины перехватывать средства поражения может быть сведена к нулю», – полагает собеседник.

    Одновременно российские военные выполняют планы в соответствии с задачами, поставленными Верховным Главнокомандующим перед Генеральным штабом. «Это приносит результат на земле. Только за неделю освобождено более десяти населенных пунктов… Попытки же расшатать ситуацию изнутри, запугать общество или создать топливно-логистический кризис в Крыму и Севастополе полностью провалились», – отметил Дандыкин.

    В ночь на субботу Россия провела масштабную атаку высокоточным оружием и беспилотниками, поразив объекты по производству и хранению ракет и дронов на территории Украины. В результате ударов были разрушены предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области. Кроме того, уничтожены логистические центры украинской армии.

    В украинской столице было поражено предприятие радиоэлектронной промышленности «Радиоизмеритель», производящее компоненты для управляемых ракет «Нептун-МД», оперативно-тактических ракет FP-7, -9 и «Гром-2». Также завод разрабатывал навигационные системы для дальнобойных дронов компании «Файер Пойнт».

    Удары пришлись и по заводу «Буревестник», выпускающему комплектующие для беспилотников и радиолокационную технику для украинской армии.

    Российские военные поразили промышленное предприятие «Файер Пойнт», производящее боевые части для крылатых ракет FP-5 «Фламинго», и завод «ПВ ГРУПП Украина», выпускающий средства для комплексов РЭБ. Уничтожено место сборки и хранения дронов-перехватчиков.

    В Киевской области удар нанесен по логистическому центру в Вишневом, где собирали и хранили комплектующие для беспилотников.

    Еще один удар был нанесен по кораблям противника в акватории Черного моря. Атака произошла на переходе морем южнее Одессы. По данным ведомства, поражены два морских сухогруза с военным оборудованием для Украины.

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    1 августа 2026, 09:25 • Новости дня
    В России нашли уникальный минерал дороже золота
    В России нашли уникальный минерал дороже золота
    @ Michael Kudryavtsev/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отечественные исследователи обнаружили редчайший кристалл, стоимость которого значительно превосходит цену драгоценных металлов из-за уникального химического состава.

    Специалисты выявили ранее неизвестный науке кристалл, передает РИА «Новости». «Исследователи из Кольского научного центра РАН, Санкт-Петербургского государственного университета и Минералогического музея им. А. Е. Ферсмана нашли неизвестный ранее минерал в Кировском руднике Хибинского массива», – заявили в Минобрнауки. Находка получила название «кольский ашкрофтин».

    В ведомстве пояснили, что в состав породы входит редкоземельный элемент иттрий, а также кремний, калий и натрий. По словам экспертов, камень представляет собой настоящий химический архив земной коры. Средняя стоимость налета на породе достигает 145 долларов за один миллиметр, что делает минерал намного дороже золота.

    Уникальность образца заключается в наличии кальция, марганца и фтора, а его структура признана одной из самых сложных в мире. Классический ашкрофтин является розоватым, хрупким и чрезвычайно редким силикатом. Его крупнейшее месторождение расположено в Гренландии, также порода изредка встречается на территории Канады и Италии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые Кольского научного центра РАН раскрыли механизм трансформации редкого минерала паракелдышита.

    В феврале геологи открыли в Забайкалье крупное месторождение дефицитного плавикового шпата.

    Весной эксперты Института Гайдара назвали Россию единственным в мире производителем уникального бадделеитового концентрата.

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    1 августа 2026, 01:28 • Новости дня
    Генерал Евкуров рассказал о поразившем его военнослужащем

    Генерал армии Евкуров рассказал о поразившем его военнослужащем

    Генерал Евкуров рассказал о поразившем его военнослужащем
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров поделился историей о добровольце предпенсионного возраста, который отказался от перевода в тыл ради товарищей.

    «Был у меня еще случай на полигоне. Воин стоит на рубеже, в окопе. Мы подошли, я спрашиваю: «Как дела, сколько вам лет?» Он: «57 лет». Такой бодрый, живчик», – рассказал замминистра обороны в эфире радио «Комсомольская правда».

    По словам генерала, он предложил бойцу перевестись участок службы полегче из-за возраста. Однако военнослужащий категорически отказался, заявив, что останется со своими сослуживцами.

    «Нет, нет, я здесь, я только со своими ребятами», – ответил он Евкурову.

    В ходе беседы выяснилось, что боец готовился уже ко второму или третьему штурму.

    Евкуров подчеркнул, что спецоперация продемонстрировала готовность современных солдат к подвигам. Он отметил, что молодые бойцы ничем не уступают героям прошлых десятилетий, когда раненые сбегали из госпиталей обратно на фронт.

    «На самом деле, и спецоперация это показала, молодые ребята ничем не отличаются от тех, кто совершал подвиги десятилетия назад. И такие же случаи есть, какие были в Великую Отечественную, которые мы раньше в кино видели, а теперь воочию. Из госпиталей убегали на фронт», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал подвиги предков вдохновляющим примером для россиян. Боец ВС России 130 дней в одиночку координировал удары в тылу ВСУ. Ветеран СВО рассказал о ночном бое с 3 тыс. солдат ВСУ на кладбище. Российский боец в зоне СВО в одиночку удерживал позицию восемь месяцев.


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    1 августа 2026, 09:11 • Новости дня
    Толпа в Таиланде потребовала казнить убийц российских туристов

    Жители Паттайи потребовали смертной казни для подозреваемых в убийстве россиян

    Толпа в Таиланде потребовала казнить убийц российских туристов
    @ Nathalie Jamois/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Толпа местных жителей собралась у полицейского участка на окраине Паттайи, настаивая на высшей мере наказания для обвиняемых в жестокой расправе над россиянами.

    В районе Хуай Яй на южной окраине Паттайи тайцы требуют смертной казни для подследственных по делу об убийстве граждан России и местной семьи, передает РИА «Новости».

    Утром в субботу у полицейского участка собрались журналисты и местные жители, ожидая вывоза подозреваемых Понга и Тхонга в суд. Когда мужчин выводили к машине, толпа попыталась прорваться к ним, выкрикивая требования расправы, однако бойцы спецназа защитили задержанных.

    Ночью правоохранители извлекли из могилы тела Романа и Дианы Назимовых, а также обнаружили останки трех граждан Таиланда, убитых еще 27 июня. Все пять тел направлены на судебно-медицинскую экспертизу в Бангкок. Одна из свидетельниц рассказала о жестокости преступников.

    «Это даже не звери, их нельзя исправить, можно только убить. Перед убийством моих соседей, семьи из трех человек, Понг насиловал несовершеннолетнюю девочку на глазах у ее связанных по рукам и ногам родителей. А потом застрелил всех троих из того же пистолета, из которого убил сейчас русского мальчика. Он это рассказал ночью на допросе», – заявила женщина журналистам.

    Адвокат подозреваемых подтвердил наличие двух уголовных дел об убийстве и сокрытии тел. По его словам, за эти преступления предусмотрена смертная казнь, а суд, вероятно, оставит Понга и Тхонга под стражей без права залога. Вопрос о психиатрической экспертизе для признания их невменяемыми пока не поднимался.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, задержанные местные жители дали признательные показания в расправе над братом и сестрой из России.

    Посол России в Таиланде Евгений Томихин назвал причиной трагедии желание злоумышленников похитить мотоцикл туристов. Российские дипломаты пообещали оказать все необходимое содействие матери убитых граждан.

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    31 июля 2026, 18:52 • Новости дня
    В Сербии задержали подозреваемых в жестоком убийстве россиянки

    Tекст: Денис Тельманов

    Местные правоохранители расследуют гибель 28-летней жительницы Петербурга, чье тело было найдено спрятанным внутри чемодана на территории одного из районов сербской столицы.

    Сербская полиция проводит оперативные мероприятия после страшной находки в районе Падинска-Скела. Накануне там обнаружили мертвой молодую иностранку, передает РИА «Новости» со ссылкой на местный портал Telegraf. Предполагается, что погибшей является пропавшая ранее 28-летняя гражданка России.

    Журналисты опубликовали официальное заявление компетентных органов. «Несколько человек задержаны в связи с убийством после того, как в чемодане в канале в районе Падинска-Скела обнаружено тело молодой женщины», – говорится в сообщении.

    Ранее близкие девушки забили тревогу. Родственники жительницы Петербурга обратились в региональное управление российского МВД с заявлением о ее исчезновении во время поездки на Балканы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сербская полиция приступила к масштабным поискам пропавшей россиянки Людмилы Турковой.

    Позже близкая знакомая петербурженки сообщила об остановке розыскных мероприятий. Весной российские дипломаты предлагали местному МВД помощь в поисках другой бесследно исчезнувшей студентки из РФ.

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    1 августа 2026, 12:20 • Новости дня
    Пророссийские хакеры раскрыли личности агентов НАТО

    Пророссийские хакеры взломали базы данных и раскрыли личности агентов НАТО

    Пророссийские хакеры раскрыли личности агентов НАТО
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пророссийские хакерские группировки PalachPro, APTDesi и NoName057(16) получили доступ к информации о сотнях сотрудников испанской и украинской разведок, сотрудничающих с Североатлантическим альянсом.

    Взлом затронул внутренние системы силовых ведомств Испании и государств НАТО, передает РИА «Новости».

    «Мы обнаружили данные испанских шпионов, сотрудничающих с НАТО, СБУ, ЦРУ и MI6. Также мы обнародуем личные данные сотен испанских военных, работающих непосредственно со структурами НАТО на Украине и с СБУ», – заявил представитель группировки PalachPro.

    Среди раскрытых агентов оказался испанский военнослужащий Хесус Барбо Ласала, тренирующий украинских солдат на базе в Сарагосе, и Давид Юберо Морено, действующий на территории Украины. Кроме того, хакеры идентифицировали Антонио Суареза Варелу, связанного с украинскими неонацистами, и агента с позывным «Юрий».

    Вся собранная информация уже передана российским спецслужбам для использования в противостоянии с западными странами на территории Украины. Подготовкой файлов для публикации занималась группировка APTDesi.

    В середине июля кибервзломщики получили доступ к корпоративной сети налоговой службы Украины.

    В июне российские военные нанесли удары по позициям ВСУ благодаря разведданным из смартфона испанского наемника.

    В прошлом году пророссийские группировки KillNet и Beregini взломали базы данных офиса Владимира Зеленского.

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    31 июля 2026, 21:16 • Новости дня
    Франция стянула войска к границе с Испанией

    Франция стянула войска и дроны к границе с Испанией

    Франция стянула войска к границе с Испанией
    @ Abaca Press/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне обострения миграционной обстановки в анклаве Сеута Франция приняла решение усилить приграничный контроль с помощью авиации и подразделений быстрого реагирования, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Президент республики Эммануэль Макрон распорядился направить дополнительные вооруженные силы для охраны границы с Испанией, передает РИА «Новости». Поводом стала сложная ситуация с нелегалами в испанском городе-анклаве Сеута, который столкнулся с масштабным наплывом людей.

    «Развернуты четыре подразделения сил быстрого реагирования, самолеты и беспилотники», – написал французский лидер в своей публикации в социальной сети X.

    За сутки границу испанского анклава Сеута со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Власти Испании назвали массовое проникновение нелегалов посягательством на государственный суверенитет.

    Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Мадриду помощь по линии европейского пограничного агентства Frontex.

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    31 июля 2026, 21:04 • Новости дня
    Глава Wildberries заявила об успешном отражении большей части атак на склады

    Ким заявила об успешном отражении большей части атак на склады Wildberries

    Глава Wildberries заявила об успешном отражении большей части атак на склады
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Несмотря на растущую огневую мощь террористов, Wildberries успешно отражает большинство атак на свои склады благодаря ежедневному внедрению новых инженерных решений, сообщила основатель маркетплейса, глава РВБ Татьяна Ким.

    Склады компании Wildberries оснащены передовыми системами безопасности, которые постоянно совершенствуются. По словам Ким, это позволяет эффективно отбивать большую часть нападений, передает ТАСС.

    «Наши склады оборудованы всеми доступными средствами защиты. С первого дня атак мы ежедневно усиливаем и укрепляем линию обороны, используя в том числе и инженерные решения. <…> Мы каждый день модернизируем системы защиты. Тот факт, что мы успешно отражаем большую часть атак, тому прямое подтверждение. И это при том, что террористы каждый день усиливают огневую мощь», – подчеркнула она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, персонал распределительного комплекса маркетплейса в Рязани покинул рабочие места из-за воздушной тревоги. Глава компании Татьяна Ким заявила о спасении части товаров после ударов дронов по логистическим центрам.

    Пострадавшие от атак беспилотников продавцы площадки получили отсрочку по кредитам на три месяца.

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