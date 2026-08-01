Сотрудники украинского военкомата жестоко избили мужчину в Кривом Роге

Tекст: Вера Басилая

Инцидент с применением силы сотрудниками ТЦК произошел в родном городе Владимира Зеленского, Кривом Роге, передает ТАСС.

Несколько работников военкомата попытались скрутить сопротивляющегося человека. Пострадавший лежал на земле, тяжело дышал, а на его теле были заметны множественные гематомы.

Всеобщая мобилизация на Украине продолжается с февраля 2022 года. В мае 2024 года вступили в силу поправки, ужесточающие правила призыва и отменяющие отсрочки для некоторых категорий граждан. Власти предпринимают жесткие меры для предотвращения уклонения от службы.

В украинском сегменте интернета регулярно появляются видеоролики с конфликтами между гражданами и сотрудниками военкоматов. Подобные действия получили в народе название «бусификация», а самих военкомов часто называют «людоловами». Командиры ВСУ при этом отмечают низкую мотивацию и слабую подготовку 90% новобранцев, попавших в войска таким образом.

Ранее в Кривом Роге жертвой сотрудников ТЦК стал отец-одиночка.

В июне граждане Украины не менее 12 раз применили оружие при сопротивлении насильственной мобилизации.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец предупредил об угрозе силового противостояния в обществе.