Польша де-юре отказалась от большей части нынешней Западной Украины более 80 лет назад. Однако реваншистские настроения у поляков не исчезли – тем более, что в последние десятилетия границы в Европе не раз менялись.3 комментария
Сотрудники украинского военкомата жестоко избили мужчину в Кривом Роге
В Кривом Роге, родном городе Владимира Зеленского, сотрудники территориального центра комплектования применили силу к местному жителю, пытаясь насильно затащить его в служебный автомобиль, сообщили украинские СМИ.
Инцидент с применением силы сотрудниками ТЦК произошел в родном городе Владимира Зеленского, Кривом Роге, передает ТАСС.
Несколько работников военкомата попытались скрутить сопротивляющегося человека. Пострадавший лежал на земле, тяжело дышал, а на его теле были заметны множественные гематомы.
Всеобщая мобилизация на Украине продолжается с февраля 2022 года. В мае 2024 года вступили в силу поправки, ужесточающие правила призыва и отменяющие отсрочки для некоторых категорий граждан. Власти предпринимают жесткие меры для предотвращения уклонения от службы.
В украинском сегменте интернета регулярно появляются видеоролики с конфликтами между гражданами и сотрудниками военкоматов. Подобные действия получили в народе название «бусификация», а самих военкомов часто называют «людоловами». Командиры ВСУ при этом отмечают низкую мотивацию и слабую подготовку 90% новобранцев, попавших в войска таким образом.
Ранее в Кривом Роге жертвой сотрудников ТЦК стал отец-одиночка.
В июне граждане Украины не менее 12 раз применили оружие при сопротивлении насильственной мобилизации.
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец предупредил об угрозе силового противостояния в обществе.