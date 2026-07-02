Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.18 комментариев
Украинцы за июнь совершили 12 вооруженных нападений на сотрудников ТЦК
В июне граждане Украины не менее 12 раз применяли оружие и подручные средства при сопротивлении насильственной мобилизации сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата).
Жители Украины активно сопротивляются действиям военкомов, используя огнестрельное и холодное оружие, а также шумовые гранаты, передает ТАСС.
В первый день лета в Одессе мужчина разбил бутылкой голову сотруднику ТЦК во время проверки документов. На следующий день другой украинец ударил работника ТЦК ножом.
9 июня в Волынской области группа мужчин набросилась на военкомов с лопатами, чтобы отбить товарища. В тот же день работники предприятия в Черкасской области применили против сотрудников газовый баллончик и стартовый пистолет.
10 июня в Ровненской области тракторист протаранил служебный автомобиль и сломал руку одному из работников. В Кривом Роге 12 июня местные жители напали на автобус с лопатой и освободили мобилизованного.
Инциденты продолжились и во второй половине месяца. 15 июня в Ровненской области мужчина отбил соседа лопатой, а 18 июня в Хмельницкой области здание обстреляли из автомата.
В Харькове 22 июня украинец отбился травматическим пистолетом, шумовыми гранатами и ножом. Там же 26 июня при мобилизации был убит один из сотрудников. В Запорожье 28 июня мужчину отбили с помощью газового баллончика, а 30 июня в Одессе девушка ранила военкома ножом.
Всего с начала 2026 года зафиксирован 31 случай вооруженного сопротивления, погибли как минимум четверо сотрудников ТЦК.
Как писала газета ВЗГЛЯД, провал реформы ТЦК спровоцировал новую волну насилия на Украине.