Украинцы за июнь совершили 12 вооруженных нападений на сотрудников ТЦК

Tекст: Алексей Дегтярёв

Жители Украины активно сопротивляются действиям военкомов, используя огнестрельное и холодное оружие, а также шумовые гранаты, передает ТАСС.

В первый день лета в Одессе мужчина разбил бутылкой голову сотруднику ТЦК во время проверки документов. На следующий день другой украинец ударил работника ТЦК ножом.

9 июня в Волынской области группа мужчин набросилась на военкомов с лопатами, чтобы отбить товарища. В тот же день работники предприятия в Черкасской области применили против сотрудников газовый баллончик и стартовый пистолет.

10 июня в Ровненской области тракторист протаранил служебный автомобиль и сломал руку одному из работников. В Кривом Роге 12 июня местные жители напали на автобус с лопатой и освободили мобилизованного.

Инциденты продолжились и во второй половине месяца. 15 июня в Ровненской области мужчина отбил соседа лопатой, а 18 июня в Хмельницкой области здание обстреляли из автомата.

В Харькове 22 июня украинец отбился травматическим пистолетом, шумовыми гранатами и ножом. Там же 26 июня при мобилизации был убит один из сотрудников. В Запорожье 28 июня мужчину отбили с помощью газового баллончика, а 30 июня в Одессе девушка ранила военкома ножом.

Всего с начала 2026 года зафиксирован 31 случай вооруженного сопротивления, погибли как минимум четверо сотрудников ТЦК.

Как писала газета ВЗГЛЯД, провал реформы ТЦК спровоцировал новую волну насилия на Украине.