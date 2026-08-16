Женщина погибла при ударе ВСУ по автобусу в Белгородской области

Tекст: Дарья Григоренко

«Террористический киевский режим ударил по гражданскому автобусу с работниками одного из предприятий в Ракитянском округе», – написал Шуваев в канале на платформе Max. По его словам, обстрел пришелся по гражданскому транспорту, перевозившему сотрудников.

Шуваев рассказал, что в результате атаки погиб мирный житель: женщина получила ранения, несовместимые с жизнью, и скончалась от травм на месте. Глава региона выразил родным и близким погибшей искренние соболезнования и отметил, что власти разделяют их горе.

По информации Шуваева, еще одна женщина получила открытую черепно-мозговую травму, врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Кроме того, три женщины и четверо мужчин получили осколочные ранения, еще у одной женщины, по предварительным данным, акубаротравма. Всем пострадавшим оказана помощь в Ракитянской ЦРБ, после чего их переведут в городскую больницу № 2 Белгорода, где, как подчеркнул врио губернатора, им окажут всю необходимую помощь для скорейшего выздоровления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник целенаправленно атаковал пассажирский автобус в Шебекино, в результате погибли пять человек и 23 были ранены.

Ранее в поселке Дубовое Белгородской области беспилотный аппарат ВСУ целенаправленно нанес удар по рейсовому автобусу, один человек погиб и еще четверо мирных жителей пострадали.

За прошедшие сутки на территории региона один человек погиб, а 24 получили ранения в результате ударов ВСУ, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.