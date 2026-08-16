Шапша: Многоэтажка повреждена в Калуге после атаки ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Шапша сообщил в Max, что украинские боевики с применением беспилотников атаковали Калугу и область, в результате повреждения получила квартира многоэтажного дома.

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 13 БПЛА. Инциденты зафиксированы над территориями восьми муниципальных округов, среди которых Бабынинский, Ферзиковский и Дзержинский, а также на окраине областного центра.

По предварительным данным, пострадавших среди мирного населения нет. Власти округа пообещали оказать всю необходимую помощь владельцам поврежденного жилья. В настоящее время на местах происшествий продолжают работу оперативные службы.

Накануне российские военные уничтожили семь украинских беспилотников в небе над Калужской областью.

Системы ПВО перехватили 822 украинских беспилотника над российскими регионами.