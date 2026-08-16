Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.2 комментария
Многоэтажка повреждена в Калуге после атаки ВСУ
Шапша: Многоэтажка повреждена в Калуге после атаки ВСУ
В результате ночной атаки украинских беспилотников осколки повредили остекление квартиры в одном из жилых домов Калуги, люди оперативно эвакуированы в пункты временного размещения, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Шапша сообщил в Max, что украинские боевики с применением беспилотников атаковали Калугу и область, в результате повреждения получила квартира многоэтажного дома.
За минувшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 13 БПЛА. Инциденты зафиксированы над территориями восьми муниципальных округов, среди которых Бабынинский, Ферзиковский и Дзержинский, а также на окраине областного центра.
По предварительным данным, пострадавших среди мирного населения нет. Власти округа пообещали оказать всю необходимую помощь владельцам поврежденного жилья. В настоящее время на местах происшествий продолжают работу оперативные службы.
Накануне российские военные уничтожили семь украинских беспилотников в небе над Калужской областью.
Системы ПВО перехватили 822 украинских беспилотника над российскими регионами.