Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.2 комментария
В Одесской области после взрыва произошел пожар
Пожар начался после взрыва в районе города Вилково в Одесской области на юге Украины, сообщили украинские СМИ.
Пожар вспыхнул в окрестностях города Вилково на территории Одесской области. Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия, на которых заметен густой столб черного дыма на фоне морского побережья. Отмечается, что незадолго до инцидента в регионе звучали сирены, однако позднее режим воздушной опасности отменили, передает ТАСС.
Вооруженные силы России утром в воскресенье нанесли групповой удар по предприятиям ВПК в Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге и металлургическому комбинату в Кривом Роге.
Ранее военкоры сообщили, что высокоточным оружием были нанесены удары по крупным металлургическим предприятиям и складским комплексам Киева, а также по объектам инфраструктуры Днепропетровской области.