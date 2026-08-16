В Одесской области после взрыва произошел пожар

Tекст: Вера Басилая

Пожар вспыхнул в окрестностях города Вилково на территории Одесской области. Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия, на которых заметен густой столб черного дыма на фоне морского побережья. Отмечается, что незадолго до инцидента в регионе звучали сирены, однако позднее режим воздушной опасности отменили, передает ТАСС.

Вооруженные силы России утром в воскресенье нанесли групповой удар по предприятиям ВПК в Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге и металлургическому комбинату в Кривом Роге.

Ранее военкоры сообщили, что высокоточным оружием были нанесены удары по крупным металлургическим предприятиям и складским комплексам Киева, а также по объектам инфраструктуры Днепропетровской области.