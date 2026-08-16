  • Новость часаКомандующий армией Ирана запретил США заход в Персидский залив
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    Кто создал неожиданный рост ВВП России
    Кобяков назвал условия возвращения западного бизнеса в Россию
    Крупнейший на Украине металлургический комбинат частично остановил производство
    ФАБ-500 уничтожили пункт управления БПЛА в Доброполье
    Минобороны: ВС ударили по морской инфраструктуре ВСУ
    Эксперт объяснил значение взятия Кудиевки в 20 км от Харькова
    Эксперт объяснил тенденцию поставок Западом дальнобойных БПЛА Украине
    В Одессе загорелся логистический центр после серии взрывов
    Макрон подвергся критике из-за отдыха во время пожаров
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Как неизвестный дрон немцы сделали русским

    Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не нужно требовать от Вучича стать русским

    Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».

    19 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    5 комментариев
    16 августа 2026, 13:24 • Новости дня

    Мирный житель погиб при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    В селе Ржевка Шебекинского округа легковой автомобиль попал под удар беспилотника ВСУ, в результате атаки погиб мужчина, сообщили в оперштабе региона.

    В публикации оперштаба в Max говорится: «Беспилотники ВСУ продолжают удары по региону. В селе Ржевка Шебекинского округа в результате атаки дрона на легковой автомобиль погиб мужчина».

    Ранее врио губернатора Александр Шуваев сообщил, что один человек погиб и еще девять получили ранения при ударе по гражданскому автобусу с работниками предприятия в Ракитянском округе Белгородской области.

    Накануне в поселке Красная Яруга Белгородской области FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль, осколочные ранения получили две женщины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле украинский FPV-дрон атаковал автомобиль «Газель» в селе Первое Цепляево Шебекинского округа, в результате один человек погиб, а второй получил тяжелые ранения.

    15 августа 2026, 20:41 • Новости дня
    Звезда сериала «Кухня» поддержала слова об Украине-концлагере

    Актриса Кузнецова поддержала критику певицы Поляковой украинских военкоматов

    Tекст: Мария Иванова

    Известная украинская артистка Катя Кузнецова согласилась с резкой критикой принудительной мобилизации в стране, рассказав о жестоком убийстве своего друга сотрудниками военкомата.

    Украинская актриса Катя Кузнецова, сыгравшая в российском сериале «Кухня», выступила в поддержку певицы Оли Поляковой, ранее раскритиковавшей работу территориальных центров комплектования, передает ТАСС. Артистка призналась, что тема мобилизации задела ее лично из-за трагической потери.

    «Очень резонансное интервью вышло с Олей Поляковой и очень много людей не могут спать спокойно из-за моего лайка на видео певицы, где она говорила о ТЦК. Более того, оставила там комментарий», – поделилась Кузнецова в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

    Актриса пояснила, что представители военкомата лишили жизни ее 43-летнего друга Романа Сопина. Официальной причиной смерти назвали приступ эпилепсии, однако, по словам Кузнецовой, мужчина не страдал этим заболеванием. Приехавший в больницу знакомый обнаружил на теле погибшего множество гематом, но нарушений в действиях сотрудников военкомата выявлено не было.

    Ранее, 11 августа, певица Оля Полякова заявила, что из-за методов мобилизации Украина становится похожа на концлагерь, а общество превратилось в «запуганных мышей». Эти высказывания вызвали широкий общественный резонанс на Украине.

    Многие деятели культуры выразили солидарность с позицией артистки.

    В мае мобилизованный киевлянин Роман Сопин скончался через сутки после прохождения медкомиссии.

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    16 августа 2026, 11:21 • Новости дня
    Кобяков назвал условия возвращения западного бизнеса в Россию

    Кобяков: Западный бизнес может вернуться на условиях прагматичного партнерства

    Кобяков назвал условия возвращения западного бизнеса в Россию
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Западные компании смогут вернуться на российский рынок только на условиях прагматичного партнерства и передачи современных технологий, сообщил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.

    По словам Кобякова, возвращение западного бизнеса в Россию следует рассматривать исключительно с точки зрения взаимовыгодного сотрудничества и трансфера технологий, передает ТАСС.

    «Ни одна страна не хочет по своей воле строить автаркию. Конкуренция нужна. Это делает и страну, и наши компании только сильнее», – подчеркнул ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ. Он отметил, что России необходимы лучшие управленческие практики и технологии.

    Кобяков пояснил, что Россия больше не заинтересована в простой отверточной сборке иностранных продуктов. По его словам, страна уже прошла этот этап и нашла хорошую альтернативу на Востоке. В качестве возможных форматов работы с западными компаниями он назвал создание совместных предприятий с передачей технологий и концессии.

    Советник президента добавил, что Россия всегда готова приглашать нужных иностранных специалистов и совместно развивать сложную переработку. Также приветствуется совместная работа в фундаментальной и прикладной науке на равных условиях.

    Ранее западные компании и предприниматели продолжают проявлять внимание к Восточному экономическому форуму (ВЭФ), несмотря на политическое давление и санкционные ограничения.

    Глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи сообщил об уходе с отечественного рынка лишь 17% предприятий из США.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об открытости страны к возвращению западных компаний.


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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (2)
    15 августа 2026, 20:59 • Новости дня
    Пропавшего в Петербурге адвоката нашли мертвым в лесу

    Тело пропавшего после рабочей встречи адвоката Ахаева нашли под Петербургом

    Tекст: Мария Иванова

    Петербургского юриста Шамиля Ахаева, исчезнувшего пять дней назад после деловой поездки в Репино, обнаружили погибшим.

    О трагическом исходе поисков Шамиля Ахаева сообщили представители поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», передает ТАСС.

    «Найден. Погиб», – заявили в организации.

    Поисковая операция стартовала 11 августа после обращения близких друзей семьи. Родственники уточнили, что мужчина перестал выходить на связь 10 августа. В тот день он отправился на деловую встречу в Репино.

    Позднее местная пресса сообщила, что тело погибшего обнаружили в лесу недалеко от Петербурга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле волонтеры организации обнаружили пропавшую в Петербурге шестилетнюю девочку живой у соседей. Месяцем ранее сотрудники МВД задержали подозреваемого в убийстве исчезнувшей под Петербургом школьницы.

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    15 августа 2026, 21:48 • Новости дня
    Турецкий эксперт предупредил о последствиях поставок оружия Киеву

    Турецкий эксперт Сефа: Поставки оружия ВСУ разрушат отношения Москвы и Анкары

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Возможная отправка турецких вооружений на Украину способна нанести серьезный урон отношениям Москвы и Анкары, а также подорвать доверие между странами, считает бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке Ихсан Сефа.

    Бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке Ихсан Сефа прокомментировал РИА «Новости» ситуацию вокруг поставок Турцией американского оружия для нужд ВСУ.

    «Если эти утверждения подтвердятся, это нанесет огромный ущерб отношениям между Турцией и Россией, а также подорвет доверие к Турции», – заявил Сефа.

    По словам эксперта, реализация подобных планов негативно скажется не только на военно-политическом сотрудничестве двух государств. Ухудшение может затронуть весь спектр двусторонних отношений.

    Сефа подчеркнул, что доверие выступает одним из главных факторов во взаимодействии России и Турции. Любые шаги Анкары, ставящие его под угрозу, приведут к серьезным последствиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Министерство иностранных дел России потребовало от Вашингтона и Анкары объяснений из-за информации о передаче вооружений Киеву.

    Ранее источник в турецком правительстве опроверг наличие данных о транзите американских военных систем через территорию республики.

    А в субботу турецкий эксперт по вопросам безопасности Джанан Терджан исключила возможность поставок Украине оружия собственного производства.

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    16 августа 2026, 13:10 • Новости дня
    Эксперт объяснил тенденцию поставок Западом дальнобойных БПЛА Украине

    Эксперт Джерелиевский: Европа будет наращивать поставки дальних дронов ВСУ вместо ракет

    Эксперт объяснил тенденцию поставок Западом дальнобойных БПЛА Украине
    @ Martin Pedaja/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Беспилотники значительно дешевле и проще в производстве, нежели крылатые ракеты. Кроме того, они менее заметны для систем ПВО. Поэтому Европа будет делать упор именно на этот тип вооружения при подготовке военных поставок для ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Ранее стало известно, что Украина использует британские БПЛА для ударов по России.

    «В своих атаках на территорию России противник в последнее время делает упор именно на дальние беспилотники. А вот просьбы Киева к Европе о поставках крылатых ракет стали звучать ощутимо меньше», – сказал военный эксперт Борис Джерелиевский.

    По его словам, эта тенденция легко объясняется сразу несколькими факторами. Прежде всего, БПЛА значительно дешевле крылатых ракет, а также проще в производстве. «Однако для достижения сопоставимого результата требуется в разы больше беспилотников», – поясняет аналитик. Также БПЛА, указывает спикер, «относятся к менее эскалационным вооружениям, нежели ракеты»: «Во всяком случае, в этом уверены европейцы».

    Помимо того, стоит учитывать ограниченный ракетный потенциал Европы. Те же США хотя и пытаются найти способ выпускать дешевые снаряды, пока сталкиваются с трудностями на этом направлении. Более того, Штатам и самим нужны ракеты на фоне ситуации на Ближнем Востоке. А у Европы ощущается дефицит этого типа вооружений, некоторые страны по своим причинам не намерены передавать ракеты ВСУ.

    Еще она причина, почему противник делает ставку на дальние беспилотники – их способность идти на сверхмалых высотах, что затрудняет процесс обнаружения, добавляет Джерелиевский. «Да, некоторые ракеты тоже способны идти на такой высоте, но далеко не все. И для их обнаружения нужны самолеты ДРЛО или системы РЛС, поднятые на аэростатах. А вот обеспечить малозаметность дронов значительно легче», – рассуждает он.

    На этом фоне нет сомнений в том, что европейцы будут наращивать производство и передачу таких беспилотников противнику. «Вместе с тем, БПЛА создаются не только для Украины, но и в силу того, что Европа активно готовится к войне с Россией и пытается создать на своих складах определенный запас вооружений», – говорит собеседник.

    Делая вывод, Джерелиевский отметил – Европа продолжает действовать в своем привычном стиле. Так, европейцы объявляют о планах подготовить якобы проект мирного договора, но в тоже время наращивают производство и поставки оружия ВСУ.

    «Я бы этот мирный план априори ставил в кавычки, потому что ни о каком мире там речи не идет. Из-за морской блокады Украины, последовательного уничтожения инфраструктуры и поражений на фронте европейцы хотели бы дать передышку ВСУ. Но им это необходимо исключительно для подготовки Украины к новому витку противостояния, а не для решения сложившегося кризиса», – заключил Джерелиевский.

    Ранее британская The Sunday Times со ссылкой на источники ВСУ сообщила, что Украина начала применять британские дроны для ударов по России. Отмечается, что такие аппараты используются уже около полугода.

    «Британские дроны были впервые использованы для нанесения ударов на основной территории России. Дроны, созданные двумя британскими компаниями, были поставлены на Украину, чьи силы используют оружие... для нанесения дальнобойных ударов», – пишет издание. Среди применяемых беспилотников упоминается модель Nyan от дочерней компании BAE Systems.

    Напомним, в июне минобороны Британии анонсировало передачу Киеву 150 тыс. беспилотников. В то же время Владимир Зеленский заявлял о планах построить завод беспилотников в Британии.

    Месяцем ранее президент России Владимир Путин обвинил западные страны в поставках беспилотников для атак на российские регионы.

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    16 августа 2026, 11:17 • Новости дня
    Металлургический комбинат в Кривом Роге частично остановил производство
    Металлургический комбинат в Кривом Роге частично остановил производство
    @ imago stock&people/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Крупнейший на Украине металлургический комбинат «ArcelorMittal Кривой Рог» частично остановил работу после ночного ракетного удара, повредившего ключевые объекты энергетического и доменного производства.

    В заявлении подчеркивается, что предприятие пострадало в результате атаки минувшей ночью, передает ТАСС.

    «ArcelorMittal Кривой Рог сообщает, что сегодня ночью наше предприятие подверглось ракетному удару», – говорится в сообщении компании. На комбинате указали, что удар пришелся по основным производственным объектам.

    По данным предприятия, повреждены ключевые объекты энергетического и доменного производства, из-за чего часть производственных процессов завода остановлена. Специалисты «ArcelorMittal Кривой Рог» сейчас оценивают объем нанесенного ущерба, а также анализируют возможные варианты и сроки восстановления работы пострадавших участков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высокоточным оружием были нанесены удары по крупным металлургическим предприятиям в Киеве и по горно-металлургическому комбинату «ArcelorMittal Кривой Рог» в Днепропетровской области.

    Министерство обороны России нанесло групповой удар по предприятиям военной промышленности в Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге и металлургическому комбинату в Кривом Роге.

    Площадки металлургического комбината «АрселорМиттал» в Кривом Роге украинские силы использовали в качестве ремонтно-восстановительной базы, а также для сборки и хранения беспилотников.

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    16 августа 2026, 02:43 • Новости дня
    Эксперт Балынин назвал условия получения пенсии выше 30 тыс. рублей

    Медианная зарплата и большой стаж гарантируют высокую пенсию

    Tекст: Катерина Туманова

    Граждане с солидным трудовым стажем и медианной зарплатой смогут рассчитывать на существенные ежемесячные выплаты по достижении пенсионного возраста, сообщил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

    «При формировании 2,961-3,182 ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент или пенсионный балл – прим. ВЗГЛЯД) в зависимости от страхового стажа с учетом актуальных для 2026-го года стоимости одного ИПК и размера фиксированной выплаты размер пенсии получается равным: 25 лет – 21 188,85 рублей – 22 054,95 рублей; 30 лет – 23 509,68 рублей – 24 549,00 рублей; 33 года – 24 902,18 рублей – 26 045,43 рублей; 35 лет – 25 830,51 рублей – 27 043,05 рублей; 37 лет – 26 758,85 рублей – 28 040,67 рублей; 42 года – 29 079,68 рублей – 30 534,72 рублей», – рассказал Балынин ТАСС.

    Специалист добавил, что за последние пять лет медианная зарплата выросла на 85%, увеличившись с 35 370 рублей до 65 307 рублей. По итогам 2026 года показатель может достигнуть уровня 73,5-79 тыс. рублей.

    При доходе в 73,5 тыс. рублей в 2026 году у сотрудника сформируется 2,961 ИПК, а при заработке в 79 тыс. рублей – 3,182 ИПК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соцфонд объявил о росте пенсий по старости и инвалидности в ряде случаев. Назван размер зарплаты для работающих пенсионеров для прибавки к пенсии. Эксперт рассказала о скрытом пенсионном потолке в России.

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    16 августа 2026, 09:44 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины в Киеве

    ВС России поразили в Киеве завод комплектующих для ракет «Фламинго»

    ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины в Киеве
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России утром в воскресенье нанесли групповой удар по предприятиям ВПК в Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге и металлургическому комбинату в Кривом Роге, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного, воздушного базирования и БПЛА большой дальности по предприятиям военной промышленности в Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге Полтавской области и металлургическому комбинату в Кривом Роге Днепропетровской области. следует из сообщения в Max Министерства обороны.

    В Киеве поражены производственные мощности компаний «Файер Поинт» и «Укрдефенс кампани». Промышленное предприятие ООО «Файер Поинт» выпускает комплектующие, боевые части и твердотопливные ускорители для крылатых ракет наземного базирования «Фламинго». Предприятие «Киев-111» компании «Укрдефенс кампани» производит компоненты для ударных беспилотных летательных аппаратов, БПЛА-перехватчиков «Хрущ» и зенитных дронов «Гарпия».

    В Кременчуге нанесен удар по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу, который обеспечивает горючим украинскую армию. Уцелевшие резервуары предприятия ранее использовались для хранения зарубежного топлива. В Кривом Роге атаке подверглись цеха металлургического комбината по производству стального проката для военной техники.

    Кроме того, российские беспилотники успешно атаковали порт Одессы. Там был поражен сухогруз, перевозивший военное имущество для нужд Вооруженных сил Украины.

    Ранее военкоры сообщили, что высокоточным оружием были нанесены удары по крупным металлургическим предприятиям и складские комплексам Киева, а также по объектам инфраструктуры Днепропетровской области.

    В начале августа российские войска поразили киевское промышленное предприятие «Файер Пойнт».

    Военный эксперт Юрий Кнутов назвал уничтожение этих заводов критическим ударом по стратегии противника.

    Видео последствий ударов ВС России по объектам в Киеве смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    16 августа 2026, 13:54 • Новости дня
    Атаковавшие Москву БПЛА оказались начинены шрапнелью

    Военкор Коц: На Москву летели нашпигованные шрапнелью дроны

    Атаковавшие Москву БПЛА оказались начинены шрапнелью
    @ roman_starovoyt

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские беспилотные аппараты, атаковавшие Москву, были оснащены металлическими шариками, предназначенными для поражения людей, сообщил военкор Александр Коц.

    Коц рассказал в Max о применении противником беспилотников с кассетной начинкой во время налета на Москву. По его словам, один из таких аппаратов врезался в дерево на Варшавском шоссе, разбросав металлические поражающие элементы.

    «Это металлические шарики – «поражающие элементы», если говорить языком протокола», – отметил журналист.

    Подобные боеприпасы не предназначены для разрушения промышленных объектов, их цель – нанести максимальный урон людям. В Раменском погиб 83-летний пенсионер, а в Подольске хирурги извлекают из пострадавшего осколки, характерные для кассетных боеприпасов.

    Ранее аналогичные поражающие элементы находили после атак в Подмосковье весной и в Тамбовской области в июле.

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о запуске 600 беспилотников в сторону Московского региона.

    В результате падения дрона в Раменском муниципальном округе погиб 83-летний местный житель.

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    16 августа 2026, 14:05 • Новости дня
    Освобождение Кудиевки открыло ВС России путь на Харьков
    Освобождение Кудиевки открыло ВС России путь на Харьков
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Взятие под контроль населенного пункта Кудиевка позволило российским подразделениям выйти на трассу Е-105, ведущую прямо к административному центру Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Освобождение села Кудиевка в Харьковской области фактически открывает ворота в Харьков по трассе Е-105, передает ТАСС. В российских силовых структурах отметили стратегическую важность этого продвижения.

    «Этот участок фронта является фактически воротами в Харьков – кратчайший путь до областного центра лежит именно по трассе Е-105», – заявили представители ведомства. Ранее Минобороны сообщило об успешных действиях штурмовых подразделений 11-го армейского корпуса группировки войск «Север».

    Накануне украинские военные попытались вернуть контроль над Кудиевкой силами штурмовой группы 58-й отдельной мотопехотной бригады. Однако в результате комплексного огневого поражения противник был уничтожен. Силовики подчеркнули, что успех на этом направлении расширяет полосу безопасности вдоль российской границы.

    Взятие Кудиевки стало важным этапом в боях за Казачью Лопань, которая ранее служила крупным логистическим центром украинских войск на севере региона. Для обеспечения безопасности восточного фланга российским военным предстоит освободить соседние села Гоптовку и Бугаевку, превращенные противником в единый укрепленный район.

    Украинское командование направило подразделения сил специальных операций в харьковский поселок Казачья Лопань.

    Ранее ВС России освободили Першомарьевку в ДНР и Кудиевку в Харьковской области.

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    16 августа 2026, 10:37 • Новости дня
    Украина начала применять британские БПЛА для ударов вглубь России

    Times: Киев начал использовать британские БПЛА для ударов вглубь России

    Украина начала применять британские БПЛА для ударов вглубь России
    @ BAE Systems

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины последние полгода используют беспилотники производства Британии для дальнобойных атак на объекты вглубь России, включая нефтеперерабатывающие заводы, сообщает газета Times.

    Украина начала применять дроны британского производства для ударов вглубь территории России, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Times. По данным источников в ВСУ, такие аппараты используются последние шесть месяцев.

    «Британские дроны были впервые использованы для нанесения ударов на основной территории России. Дроны, созданные двумя британскими компаниями, были поставлены на Украину, чьи силы используют оружие... для нанесения дальнобойных ударов», – отмечает издание. Среди применяемых беспилотников упоминается модель Nyan от дочерней компании BAE Systems.

    Ранее президент Владимир Путин подчеркивал, что ответные удары России вглубь Украины значительно мощнее и наносят серьезный урон. Москва неоднократно заявляла, что поставки западного вооружения Киеву препятствуют урегулированию конфликта и являются «игрой с огнем».

    В июне Министерство обороны Великобритании анонсировало передачу Киеву 150 тыс. беспилотников.

    Владимир Зеленский заявил о планах построить завод беспилотников в Британии.

    Месяцем ранее президент России Владимир Путин обвинил западные страны в поставках дронов для атак на российские регионы.

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    16 августа 2026, 06:13 • Новости дня
    США начали десятки расследований поставок оружия на Украину

    Tекст: Катерина Туманова

    Силовые структуры США и Украины совместно проверяют возможные злоупотребления при передаче военной помощи Киеву, изучая десятки сообщений о нарушениях.

    Американские ведомства проводят не менее 49 расследований, касающихся поставок вооружений на Украину, передает ТАСС со ссылкой на данные украинских правоохранителей.

    В проверках участвуют представители Пентагона, Госдепартамента, министерства внутренней безопасности, а также ФБР, ВМС и ВВС.

    Со стороны Киева с ними взаимодействуют Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), полиция и офис генерального прокурора. Правоохранительные структуры объединили усилия для строгого контроля за распределением военной поддержки Киеву.

    С начала 2026 года США получили 26 обращений о вероятных злоупотреблениях при передаче помощи. По итогам рассмотрения этих сигналов в десяти случаях были официально начаты расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в 2025 году заявлял о масштабном воровстве западных средств на Украине. Аудиторы США выявили нарушения при выделении Киеву 26 млрд долларов. Пентагон отстранил чиновника после слов о хищении средств США на Украине.

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    16 августа 2026, 14:56 • Новости дня
    В Одессе загорелся логистический центр после серии взрывов

    После взрывов в Одессе загорелся логистический центр компании «Эпицентр»

    В Одессе загорелся логистический центр после серии взрывов
    @ epicentrtk.ua

    Tекст: Вера Басилая

    Пожар начался на логистическом объекте компании «Эпицентр» в Одессе, сообщило украинское издание «Страна».

    Масштабное возгорание произошло на территории логистического комплекса, принадлежащего компании «Эпицентр» в Одессе, передает ТАСС.

    Известно, что незадолго до начала пожара в Одесской области была официально объявлена воздушная тревога. В это же время поступала оперативная информация о взрывах, прогремевших на территории региона.

    Вооруженные силы России утром в воскресенье нанесли групповой удар по предприятиям ВПК в Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге и металлургическому комбинату в Кривом Роге.

    В начале августа российские военные вывели из строя портовую инфраструктуру в Одесской области.

    В июле Вооруженные силы России уничтожили логистический центр украинской армии в Одессе.

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    15 августа 2026, 19:15 • Новости дня
    FT: Украина осталась без ракет для систем Patriot

    FT: Украина израсходовала ракеты-перехватчики для зенитных комплексов Patriot

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы Украины исчерпали запасы американских ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot, что сделало расчеты противовоздушной обороны уязвимыми во время недавних атак.

    Украинские военные столкнулись с острой нехваткой боеприпасов для систем противовоздушной обороны, передает РИА «Новости».

    По данным Financial Times, ссылающейся на местных чиновников, запасы ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot полностью исчерпаны.

    Издание отмечает, что при отражении последних ударов украинские расчеты ПВО столкнулись с критической ситуацией. «Украинские чиновники заявили, что страна уже израсходовала то небольшое число перехватчиков, которые предоставил Вашингтон, в течение последних недель», – говорится в публикации.

    В Москве неоднократно подчеркивали, что поставки западного вооружения Киеву лишь усугубляют ситуацию. Российские власти считают, что такие действия напрямую втягивают страны НАТО в конфликт, мешают мирному урегулированию и не способствуют началу переговорного процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США отказал Владимиру Зеленскому в предоставлении дополнительных ракет-перехватчиков для систем Patriot

    Американские арсеналы этих боеприпасов сократились до критического минимума. А для запуска собственного производства ракет Киеву потребуются долгие годы.

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    16 августа 2026, 06:48 • Новости дня
    Собянин: В сторону Московского региона летели 600 БПЛА

    Tекст: Катерина Туманова

    В сторону Московского региона с вечера субботы до раннего утра воскресенья летели 600 БПЛА, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «В период со вчерашнего вечера по 6.30 утра сегодня в сторону Московского региона летели 600 БПЛА, из них 201 беспилотник уничтожен в Московском регионе. На местах падения обломков работают экстренные службы», – написал он.

    С 3 утра в воскресенье до 6.00 силы ПВО уничтожили 132 дрона, о которых в своем Max-канале сообщал мэр. Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили 105 дронов на подлете к Москве с начала дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов. Три человека в районе МКАД пострадали в Москве от дронов ВСУ.


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