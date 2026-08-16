Кобяков назвал условия возвращения западного бизнеса в Россию

Кобяков: Западный бизнес может вернуться на условиях прагматичного партнерства

Tекст: Вера Басилая

По словам Кобякова, возвращение западного бизнеса в Россию следует рассматривать исключительно с точки зрения взаимовыгодного сотрудничества и трансфера технологий, передает ТАСС.

«Ни одна страна не хочет по своей воле строить автаркию. Конкуренция нужна. Это делает и страну, и наши компании только сильнее», – подчеркнул ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ. Он отметил, что России необходимы лучшие управленческие практики и технологии.

Кобяков пояснил, что Россия больше не заинтересована в простой отверточной сборке иностранных продуктов. По его словам, страна уже прошла этот этап и нашла хорошую альтернативу на Востоке. В качестве возможных форматов работы с западными компаниями он назвал создание совместных предприятий с передачей технологий и концессии.

Советник президента добавил, что Россия всегда готова приглашать нужных иностранных специалистов и совместно развивать сложную переработку. Также приветствуется совместная работа в фундаментальной и прикладной науке на равных условиях.

Ранее западные компании и предприниматели продолжают проявлять внимание к Восточному экономическому форуму (ВЭФ), несмотря на политическое давление и санкционные ограничения.

Глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи сообщил об уходе с отечественного рынка лишь 17% предприятий из США.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об открытости страны к возвращению западных компаний.



