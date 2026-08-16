Чемпион UFC Махачев: «Мы – Россия – доказали, что мы номер один в мире»

Tекст: Дарья Григоренко

Сразу после боя Махачев, завернувшись в российский триколор, вышел на интервью к Джо Рогану и вначале поблагодарил соперника. «Иэн – великий боец и хороший парень. Он дал мне хороший бой... Возможно, первый поединок в Австралии был тяжелее», – сказал чемпион, передает «Российская газета».

Он подчеркнул, что россияне являются номером один в мире и выразил уверенность, что все рекорды будут побиты российскими спортсменами. «Мы, Россия, доказали, что мы – номер один в мире. Все рекорды мы побьем», – сказал Махачев.

Комментируя разговоры о возможном завершении карьеры, Махачев заявил, что не собирается уходить из спорта. В качестве потенциальных соперников чемпиона называют бразильского нокаутера Карлоса Пратеса или непобежденного Майкла Моралеса.

Боец также не исключил переход в средний вес ради попытки стать первым чемпионом UFC в трех дивизионах, хотя признал, что набрать необходимую массу будет непросто.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский боец Ислам Махачев успешно защитил чемпионский пояс в полусреднем весе на турнире UFC 330 в Филадельфии и побил рекорд UFC по числу побед подряд.

В ноябре 2025 года Махачев одержал победу над австралийцем Джеком Делла Маддаленой на турнире UFC 322 в Нью-Йорке и стал первым россиянином с чемпионскими титулами в двух весовых категориях.

Ранее организация UFC на своем сайте сообщила о назначении поединка Махачева с Делла Маддаленой главным событием турнира UFC 322 в Нью-Йорке.