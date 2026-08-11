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Завод «Запорожсталь» полностью остановил работу после удара ВС России
Пораженный ВС России завод «Запорожсталь» полностью прекратил производство
Крупное украинское металлургическое предприятие «Запорожсталь» прекратило работу после ударов ВС России, при этом остальные производственные площадки перевели на режим пониженной мощности.
Металлургический комбинат «Запорожсталь» полностью прекратил работу после ударов ВС России. Пресс-служба предприятия подтвердила данную информацию в официальном заявлении, пишет ТАСС.
«В настоящее время работа металлургического комбината полностью остановлена, другие производственные площадки работают на пониженных мощностях», – говорится в сообщении.
Предприятие внесли в перечень объектов стратегического значения для экономики и безопасности страны 23 декабря 2004 года. Комбинат основали в 1933 году в подконтрольном Киеву Запорожье. Завод производит листовой прокат, используемый для создания защитных конструкций и фортификационных модулей. Также продукция служит основой для брони военной техники и пластин бронежилетов.
Ранее Вооруженные силы России нанесли удар по «Запорожстали». Как писала газета ВЗГЛЯД, в одном из цехов данного комбината рабочие гнут металл для ракет «Фламинго».