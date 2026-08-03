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ВС России поразили используемые ВСУ логистические центры
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение используемым в интересах ВСУ логистическим центрам и объектам транспортной и энергетической инфраструктуры.
Кроме того, удары наносились по местам производства и хранения ударных БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151 районе, говорится в сообщении в канале Max Минобороны.
Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиабомб, пять снарядов американских РСЗО HIMARS и 651 беспилотник.
Силами морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ, отчитались в Минобороны.
Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 196 070 беспилотников, 669 ЗРК, 30 411 танков и других бронемашин, 1768 боевых машин РСЗО, 36 016 орудий полевой артиллерии и минометов, 68 210 единиц спецтехники, перечислили в Минобороны.
Напомним, утром в понедельник ВС России поразили четыре сухогруза в порту Николаева и в Черном море.
В минувшие выходные Минобороны сообщило об ударе по предприятиям ВПК и логистическим центрам Украины.
Ранее ВС России поразили места хранения и производства БПЛА.