ВС России поразили используемые ВСУ логистические центры

Tекст: Мария Иванова

Кроме того, удары наносились по местам производства и хранения ударных БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151 районе, говорится в сообщении в канале Max Минобороны.

Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиабомб, пять снарядов американских РСЗО HIMARS и 651 беспилотник.

Силами морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ, отчитались в Минобороны.

Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 196 070 беспилотников, 669 ЗРК, 30 411 танков и других бронемашин, 1768 боевых машин РСЗО, 36 016 орудий полевой артиллерии и минометов, 68 210 единиц спецтехники, перечислили в Минобороны.

Напомним, утром в понедельник ВС России поразили четыре сухогруза в порту Николаева и в Черном море.

В минувшие выходные Минобороны сообщило об ударе по предприятиям ВПК и логистическим центрам Украины.

Ранее ВС России поразили места хранения и производства БПЛА.