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Засуха остановила паромное сообщение на востоке Нидерландов
Низкий уровень воды прервал движение паромов на востоке Нидерландов
В нидерландской провинции Гелдерланд временно прекратили работу паромы между населенными пунктами Дорненбург и Паннерден из-за критического обмеления водоемов.
Движение паромов между Дорненбургом и Паннерденом приостановлено, передает РИА «Новости».
Оператор переправы сообщил об этом на своем официальном сайте, уточнив причину.
«В воскресенье и понедельник, 2 и 3 августа, паромное сообщение отменено из-за низкого уровня воды», – говорится в заявлении компании.
Министерство инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов ранее фиксировало рекордное падение уровня Рейна. У пограничного пункта Лобит, где вода поступает из Германии, показатели достигли исторического минимума. Из-за засухи в стране с 16 июля официально действует режим фактического дефицита воды. Власти принимают дополнительные меры, включая запрет на забор воды из рек и каналов.
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