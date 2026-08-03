Финский политик объяснил стремление властей Финляндии к войне с Россией

Tекст: Ольга Иванова

Политики в Хельсинки стремятся спровоцировать конфликт с Москвой из-за боязни наказания за антиконституционные действия, передает РИА «Новости». Об этом сообщил основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен, недавно переехавший в Российскую Федерацию.

«Все, что связано с ЕС, вступлением в НАТО, – все это было сделано незаконно, в обход конституции... Сейчас финская элита боится, что им придется отвечать за все это, и потому они даже хотят войны, чтобы с помощью нее уйти от ответственности», – заявил бывший парламентарий.

Спикер добавил, что соседним странам необходимо восстанавливать двусторонние связи, однако предварительно властям республики придется признать свои политические провалы. Туртиайнен заседал в парламенте с 2019 по 2023 год, а в конце 2025 года вместе с супругой получил статус беженца в России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший финский депутат заявил об использовании западными странами воздушного пространства Финляндии для атак на Россию.

Ранее политик назвал закрытие границы с Москвой настоящей катастрофой для финской экономики.

В конце прошлого года Ано Туртиайнен вместе с супругой получили статус беженцев на территории Российской Федерации.