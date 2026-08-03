Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.9 комментариев
На атакованном складе Wildberries во Владимирской области уцелела часть товаров
После частичной ликвидации возгорания на логистическом объекте объединенной компании Wildberries во Владимирской области специалистам удалось спасти определенный объем хранившейся там продукции.
Огонь повредил логистический комплекс Wildberries во Владимирской области в результате атаки беспилотника, передает ТАСС. Пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ сообщила об успешном спасении части продукции.
«В ходе локализации пожара на логистическом объекте Wildberries во Владимирской области часть товаров удалось сохранить», – заявили представители маркетплейса.
В компании подчеркнули, что специалисты обязательно проведут оценку объемов уцелевшей продукции. Как только оперативные службы выдадут соответствующее разрешение, спасенные вещи отправят на сортировку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники поразили складской комплекс в Собинском округе Владимирской области.
Спасатели локализовали крупное возгорание на площади 100 тысяч квадратных метров.
Глава маркетплейса Татьяна Ким категорически опровергла заявления злоумышленников о торговле специализированной военной экипировкой.