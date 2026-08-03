Число погибших в Геленджике выросло до шести человек

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Количество погибших в поселке Архипо-Осиповка выросло до шести человек, трое из них – дети», – указал губернатор в Max.

Число пострадавших достигло почти 40 человек, 17 из них уже в больницах Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа.

Кондратьев добавил, что всем пострадавшим и семьям погибших окажут необходимую поддержку и помощь.

«Случившееся сегодня – целенаправленный удар киевского режима по мирному населению, которое не имеет никакого отношения к военной инфраструктуре. Циничный и бесчеловечный террористический акт по отношению к детям не может иметь оправдания», – заключил он.

Изначально сообщалось о трех погибших в Геленджике. Позже оперативный штаб Краснодарского края сообщил об увеличении числа погибших до четырех.

В больницы доставили 17 пострадавших при атаке на курорт.