Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.12 комментариев
Число пострадавших от атаки БПЛА по Wildberries под Владимиром выросло до четырех
Количество людей, получивших травмы в результате удара украинских беспилотников по складскому комплексу в Собинском округе Владимирской области, увеличилось до четырех человек.
Губернатор региона Александр Авдеев подтвердил информацию о росте числа раненых после утреннего инцидента, передает РИА «Новости». По его словам, очередной пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью.
«Четвертый пострадавший от утренней атаки БПЛА в Собинском округе. Мужчина поступил в БСМП с повреждением в области головы, от госпитализации отказался», – сообщил глава области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники поразили складской комплекс в Собинском округе. Пожарные локализовали крупное возгорание на площади 100 тысяч квадратных метров.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте.