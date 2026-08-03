Дунай обнажил проблемы экономики и политики Европы

Tекст: Олег Исайченко

Через несколько дней река Дунай станет непригодной для судоходства из-за сильной засухи и обмеления, предупредил президент Сербии Александр Вучич.

«Сегодня он еще судоходен, но придется снижать осадку, то есть груз, на 50%», – сказал он. Союз судовладельцев страны также проинформировал о трудностях судоходства из-за низкого уровня Дуная, который продолжает снижаться на фоне высоких температур. По данным республиканского управления гидрометеорологии, в воскресенье уровень реки опустился до минус 159 см, побив столетний рекорд.

Вучич также отметил серьезные проблемы на нефтеперерабатывающем заводе, связанные с нехваткой воды. Речь идет о НПЗ компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). В ближайшее время созывается кризисный штаб, заявил Вучич, подчеркнув, что возможная остановка предприятия негативно скажется на темпах экономического роста страны. Вместе с тем сербский лидер заверил, что у Белграда есть финансовые резервы и власти делают все возможное для защиты экономики.

С проблемами сталкивается и Венгрия. 2 августа венгерский премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что атомная электростанция «Пакш» будет впервые полностью отключена после 44 лет непрерывной работы из-за критически низкого уровня воды в Дунае. Он ввел режим чрезвычайного положения в энергосекторе. Речь может пойти о потере 40% генерации. «Давайте будем расходовать электроэнергию еще более осознанно», – обратился к гражданам политик.

Позднее он уточнил, что последняя турбина мощностью 240 мегаватт, вероятно, продолжит выработку электроэнергии на АЭС «Пакш» в понедельник и вторник. По его словам, за счет отключения предпоследней турбины в воскресенье инженерам электростанции удалось уменьшить требуемое для охлаждения количество воды, что привело к небольшому увеличению ее уровня у водозаборного сооружения.

По данным вице-председателя правящей партии «Тиса» Марка Радная, кризис может обойтись Венгрии в 100-200 млрд форинтов (от 315 до 630 млн долларов) из-за роста цен на импортируемую электроэнергию. Венгерская нефтегазовая MOL и еще около 300 компаний после обращения Мадьяра решили снизить потребление электричества.

С 3 августа железнодорожные грузоперевозки будут остановлены в период с 18.00 до 23.00 мск. Прожекторы на венгерских общественных зданиях и необязательное освещение будут отключены.

Румыния, в свою очередь, на фоне засухи отключила один из реакторов АЭС «Чернаводэ». В Бухаресте начали изучать возможность изменения течения Дуная для обеспечения работы станции. В воскресенье военные подорвали заряд, чтобы перенаправить больше воды в Старый Дунай, однако это не принесло желаемых результатов. Уточняется, что национальная армия готовит второй взрыв горных пород, после чего планируется затопить несколько барж – они нагружены камнем и весят около 500 тонн каждая. В Румынии действует режим повышенной готовности в энергетике.

Минэнерго Молдавии считает, что происходящее может усилить давление на региональный энергорынок. Правительство республики объявило о введении режима тревоги в энергетическом секторе сроком на 30 дней. «Падение уровня воды в реке Дунай привело к перебоям в поставках нефтепродуктов баржами в порт Джурджулешты, что уже вызвало нехватку горючего на десятках автозаправочных станций накануне активного сельскохозяйственного сезона», – заявил премьер-министр республики Василий Тофан.

Как отмечают эксперты, обмеление рек станет для европейцев причиной целого комплекса экономических и политических проблем. Более того, потенциально это скажется и на Украине, которая по Дунаю получает от западных стран топливо и грузы военного назначения.

«Обмеление рек из-за сильной жары становится одной из ключевых проблем в странах Европы», – говорит Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ. По его словам, уже сейчас сокращается выработка электроэнергии на атомных станциях, или АЭС вовсе останавливаются. «Дело не только в том, что мелеют естественные водоемы, но и в том, что температура воды в прудах-охладителях оказывается слишком высокой для охлаждения ядерных реакторов», – пояснил аналитик.

Так, власти Венгрии, Румынии, Франции и других стран Европы вынуждены временно останавливать АЭС, а также снижать мощность ядерных реакторов из-за уменьшения воды в европейских реках ниже проектного уровня, отметил в свою очередь эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов.

Спикер упомянул планирующуюся остановку единственной в Венгрии АЭС «Пакш», реакторов румынской АЭС «Чернаводэ», а также французских АЭС «Гольфеш», «Бюже» и «Шо». «К такой ситуации привела совокупность естественных причин и изменения климата из-за антропогенного влияния», – считает он.

«В частности, массовая установка морских ветровых турбин создает трудности для фундаментального западного переноса воздушных масс. В итоге меняется перераспределение тепла и влаги в целых макрорегионах. Последствия этих процессов в полной мере ощущает на себе Европа», – рассуждает эксперт. Кроме того,

из-за обмеления рек снижается выработка на гидроэлектростанциях, поскольку водохранилища ГЭС также становятся маловодными.

По оценкам Анпилогова, в итоге страны Европы будут переходить на более дорогие газ, нефть или даже угольную генерацию. «Это ударит по карманам простых граждан. Кроме того, европейским операторам нужно будет балансировать энергосистемы меньшим количеством резервных мощностей», – заметил спикер.

Впрочем, с последствиями сталкивается и традиционная энергетика, оговорился Юшков. «Поскольку крупные реки начинают мелеть, то возникают трудности с речными перевозками, например, угля», – уточнил он. Экономист Василий Колташов подчеркивает: обмеление рек также повлечет кризис для отрасли перевозок: «Компании столкнутся с убытками». Дело в том, что с уменьшением грузоподъемности будет задействовано больше судов, а это приведет к увеличению транспортных расходов.

По его оценкам, аномальная жара нанесла ущерб прежде всего сельскому хозяйству. «Европейские фермеры и без того страдают от политики Евросоюза. Речь, в частности, о завозе огромного количества продовольствия с Украины. Недовольство местных предпринимателей вызывает и соглашение Брюсселя с Общим рынком стран Южной Америки (МЕРКОСУР): то есть в Европу хлынут дешевые продукты питания», – напомнил Колташов.

Помимо этого, усиливаются проблемы с топливом. «На предприятия «давят» высокие цены на нефть и газ из-за конфликта на Ближнем Востоке и нехватка углеводородов в ЕС», – уточнил экономист. Более того, аномальная жара обнажила проблемы, которые были и ранее: дороговизна сельхозпроизводства в Европе и слишком сильные позиции у конкурентов, рост цен на энергоресурсы и на электрическую энергию, спекуляции на бирже.

«К тому же выработка на гидроэлектростанциях может оказаться низкой по результатам этого года, а это еще один звоночек: стоимость жизни и производства в Европе продолжит расти. Другими словами,

жара усилила все те болезни, которыми заражена европейская экономика, общество и государства»,

– добавил Колташов. Последствия происходящего настигнут и Украину. Анпилогов напомнил, что Венгрия в последнее время была крупнейшим поставщиком электроэнергии в республику.

«За счет помощи Будапешта балансировались пиковые значения украинской энергосистемы. Теперь же власти страны будут вынуждены тратить дополнительные средства на закупку электроэнергии из-за рубежа», – отметил эксперт.

Колташов в свою очередь допускает закрытие Дуная для Украины, по которому Киев получает от западных стран топливо и вооружение, а также экспортирует агропродукцию. «Как уже говорилось, снижение уровня воды в реке не способствует доставке грузов. Это значит, что Киеву придется дробить поставки зерна и других продуктов в ЕС и еще больше переходить на грузовой автотранспорт. Кроме того, стоит ожидать роста ввоза на Украину грузов военного назначения фурами», – рассуждает спикер.

Как бы то ни было, главный риск для Европы заключается в том, что «климатическая лупа» накроет континент и в следующем году, отметил Колташов. «Если нынешняя аномальная жара – не результат стечения обстоятельств, а лишь один из актов, и из года в год ситуация будет лишь ухудшаться, то это станет огромной проблемой для европейских стран», – заключил экономист.