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Мадьяр допустил продолжение работы «Пакш» до вторника
Reuters: Мадьяр допустил продолжение работы «Пакш» до вторника
Из-за рекордного обмеления Дуная атомная электростанция в Венгрии проработает на минимальной мощности максимум до вторника, после чего будет полностью остановлена, отметил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что АЭС «Пакш» может работать до «понедельника или вторника» на нынешнем пониженном уровне мощности, передает ТАСС.
Ожидается, что станция полностью остановит работу позже на этой неделе.
Причиной такого решения стало рекордное обмеление Дуная. Вода из этой реки используется для системы охлаждения реакторов электростанции.
Ранее сообщалось, что из-за нехватки водных ресурсов «Пакш» функционирует на уровне чуть более 10% от своей полной проектной мощности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне венгерский премьер-министр Петер Мадьяр заявил о полном отключении станции в воскресенье.
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