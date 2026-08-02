Европу шантажируют нашествием африканцев

Tекст: Владимир Добрынин

Штурм мигрантами заграждений на границе Марокко с расположенными в Африке испанскими анклавами Сеута и Мелилья – обыденная картина. Попытки проникнуть в «европейский сад» предпринимаются регулярно. Но до последнего времени это чаще всего выглядело акцией небольших групп, организованных и направляемых структурами, делающими на этом криминальные деньги – и не более того.

Однако 30 июля сразу 60 тысяч мигрантов прорвали забор – единственное сухопутное препятствие, которое мешало проникнуть им из Марокко в испанскую Сеуту. Шестьдесят тысяч, как заявляют испанские власти – «это означает 70% населения Сеуты». А также – закономерный гуманитарный кризис. Такое нашествие мигрантов закономерно привело к сбоям в работе местных предприятий и даже к дефициту продуктов.

В город были введены войска и срочно прибыл сам испанский премьер Педро Санчес. Но судя по его риторике (а большей частью – по молчанию), прилетел Санчес не на «тушение пожара», а лишь потому, что обязан был отреагировать по статусу.

Оппозиция в испанском парламенте потребовала от правящей коалиции объяснений. Педро Санчес наконец выдавил из себя, что «осуждает нападение на территориальную целостность Испании». Он также заверил в сотрудничестве с марокканскими властями по вопросам репатриации, «в отличие от того, что произошло в 2021 году».

Последняя цитата наводит на мысль, что события в Сеуте – не обычный миграционный кризис, а политические игры Марокко против Испании. «Происшедшее в 2021 году» – это события, когда в Сеуту в течение двух суток прорвались более восьми тысяч нелегалов. Случилось это после того, как Испания приняла на лечение от COVID-19 лидера Фронта Полисарио Брахима Гали.

Марокко считает Фронт Полисарио, контролирующий Западную Сахару, сепаратистской организацией. Фронт Полисарио в свою очередь заявляет, что Западная Сахара оккупирована Марокко. Испано-марокканские отношения развивались ни шатко ни валко до момента, пока Мадрид не встал явно на сторону организации Брахима Гали. После этого неожиданно прекратил работу трубопровод, поставлявший нефть из соседнего Алжира через Марокко в Испанию.

Но, очевидно, эта экономическая мера оказалась недостаточной и к ней была добавлено миграционное давление. И это давление увенчалось тогда для Марокко успехом. Миграционный кризис 2021 года закончился выделением Рабату из испанского бюджета 30 млн евро «на усиление защиты марокканско-испанской границы». И вот теперь события повторяются.

«Хотя король Марокко Мухаммед VI изначально не намеревался снова бросать вызов Испании, он, вероятно, воспользуется сложившейся ситуацией, чтобы вновь продемонстрировать свою силу», – пишет испанское издание El Confidencial.

Фактически Марокко испытывает на прочность не только Испанию, но и весь Евросоюз или, по крайней мере, одно из ключевых его соглашений.

Испания – не просто окраина Европы, но и ворота в Шенген, в свободное передвижение по ЕС с возможностью осесть в одной из его стран. Италия – первая из стран соглашения, которая вспомнила об этом: в минувшую пятницу Рим объявил, что вводит погранконтроль для лиц, прибывающих в Италию из Испании. Вопрос об исключении Испании из Шенгена поднят уже и Данией. Критика в адрес Испании по этому поводу звучит и от властей Финляндии, и от Австрии.

В то же время европейские соседи наверняка понимают, что ситуация с вторжением марокканцев в Сеуту сильно похожа на спектакль. Во-первых, подбор «актеров» – по данным испанских спецслужб, в нашествии участвовали только граждане Марокко. Участников с паспортами других стран марокканская полиция заблаговременно удалила со сцены – марокканские силовики старательно отлавливают и вывозят подальше от испанского анклава граждан других африканских стран.

Во-вторых, все якобы переселенцы двигались налегке. Настоящие кандидаты в европейцы обязательно берут с собой кое-какой скарб.

В-третьих, ступить на землю Сеуты – не значит оказаться на территории Испании. Всем, попавшим сюда для обретения испанского ВНЖ, ПМЖ и гражданства, требуется перебраться на материк, там пройти установленные бюрократические процедуры проверок и получения разрешений на право проживания и работы в Испании. Зашедшие сплошным потоком в Сеуту марокканцы почти таким же потоком из нее через день-другой и вышли (1 августа сообщалось о возвращении уже 48 тыс. «беженцев» обратно в арабскую страну). А Испания заявляет, что путь на материк для мигрантов был перекрыт.

В-четвертых, вряд ли король Мухаммед VI вдруг решил одним махом отказаться от услуг примерно 0,5% численности трудоспособного населения страны и вытолкать их в Испанию. Подобный широкий жест сильно бы уменьшил количество живущих в стране – за мужчинами потянулись бы несколько позднее их жены и дети.

В таком случае какие еще причины могут побуждать Марокко де-факто направлять тысячи своих граждан в Испанию именно в этот момент – а потом выводить их обратно? Испанские источники в силовых структурах предполагают несколько версий.

С одной стороны, это состоявшийся 20 июля официальный визит Педро Санчеса в Алжир для восстановления дипотношений Мадрида с этой страной. Алжир и Рабат ведут ожесточенную политическую борьбу за гегемонию в Магрибе. Гнев Мухаммеда VI могло вызвать сближение Испании с его соперником.

Еще один спорный вопрос касается, как бы это ни показалось странным, чемпионата мира по футболу 2030 года, который Испания проведет совместно с Португалией и Марокко.

Правительство Марокко начало многостороннюю кампанию, чтобы обеспечить проведение финала турнира на новом стадионе, который строится в Касабланке. Испания, напомним, действующий чемпион мира, так что стадион «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде воспринимается как явный фаворит в борьбе за право принять главный матч турнира.

Однако Рабат превратил это спортивное событие в вопрос политический. Кадры из Сеуты посылают тревожный сигнал миру: Испания не может гарантировать безопасность и целостность своей собственной территории. Как она вообще может принимать чемпионат мира по футболу?

El Confidencial приходит к выводу, что «ответственность за происходящее, безусловно, лежит на Марокко». «Рабат был полностью осведомлен о притоке марокканских граждан в район Сеуты, – пишет издание. – В четверг был День Трона, национальный праздник в Марокко, и присутствие полиции на границе было сокращено. Но даже это совпадение не оправдывает бездействие марокканских властей, которые не отреагировали немедленно и не усилили меры безопасности».

Как пишет издание, марокканская полиция способна развернуть тысячи сотрудников в любой точке территории своей страны менее чем за сутки. Тот факт, что они этого не сделали, говорит о том, что это вопрос политической воли. И денег, как подсказывает ситуация миграционного кризиса 2021 года. Сколько на этот раз Рабату удастся вытянуть из испанского бюджета на нужды марокканских силовых структур?