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    Олег Хавич Олег Хавич Как Польша получила Западную Украину, а потом её потеряла

    Польша де-юре отказалась от большей части нынешней Западной Украины более 80 лет назад. Однако реваншистские настроения у поляков не исчезли – тем более, что в последние десятилетия границы в Европе не раз менялись.

    6 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина стала подозревать о последствиях войны против инфраструктуры

    Войну городов развязали украинские политики и полевые командиры. И нам ничего не оставалось, как только взять и ответить. Ответить жестко. Топить корабли, жечь заправки и логистику. И внезапно это не понравилось киевским деятелям.

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    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Мировая трансплантология родилась в России

    110 лет назад, 31 июля 1916 года, родился один из родоначальников современной мировой трансплантологии – Владимир Демихов. Его эксперименты вызывали одновременно шок и восторг: собаки с двумя головами, пересадки сердца – такого в мировой медицине еще не было.

    3 комментария
    2 августа 2026, 03:42 • Новости дня

    Миграционный кризис оставил супермаркеты Сеуты без свежих продуктов

    Tекст: Антон Антонов

    В супермаркетах испанской Сеуты возникла нехватка свежих продуктов в связи с миграционным кризисом и перебоями в работе предприятий, сообщают информационные агентства.

    В крупных магазинах Lidl и Mercadona практически нет хлеба, мяса, курицы и рыбы, остатки овощей невелики, заметно опустели полки с питьевыми йогуртами и другой охлажденной продукцией, передает РИА «Новости».

    Сотрудник супермаркета Lidl описал прошедшую пятницу как крайне тяжелый день: «В пятницу мы пережили адский день, это было невыносимо».

    Он сообщил, что новые поставки товаров ожидаются в воскресенье в течение дня. По его словам, ситуация постепенно стабилизируется, но у входа в магазин теперь постоянно дежурят полицейские.

    Ранее на фоне массового проникновения мигрантов и последовавших беспорядков в Сеуте закрылись многие магазины, бары, аптеки и автозаправочные станции. Часть торговых точек уже возобновила работу, однако некоторые владельцы до сих пор ограничивают доступ покупателей внутрь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки границу испанского анклава Сеута со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    На фоне обострения миграционного кризиса в Сеуте число тел погибших нелегалов, извлеченных из воды, возросло до 24.

    Власти Испании для предотвращения нового наплыва нелегалов у пирса Тарахаль в Сеуте начали установку надувных морских заграждений.

    31 июля 2026, 16:05 • Новости дня
    Политолог объяснил наплыв мигрантов в испанскую Сеуту

    Политолог Трухачев: Бездумные решения правительства Санчеса привели к миграционному кризису в испанской Сеуте

    Политолог объяснил наплыв мигрантов в испанскую Сеуту
    @ REDUAN DRIS/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    У Марокко есть территориальные претензии на испанские города Сеута и Мелилья. В связи с этим можно было бы предположить, что Рабат приложил руку к наплыву мигрантов в Испанию. Однако на деле причина миграционного кризиса – в бездумной политике правительства Педро Санчеса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев.

    «Премьер Испании Педро Санчес – главный европейский мигрантолюб. Он не согласен с общим ужесточением миграционной политики, которая происходит в Евросоюзе», – отметил Вадим Трухачев, доцент Финансового университета при правительстве РФ. Собеседник напомнил, что ранее в ЕС вступил в силу новый пакт о миграции: в частности, процедуры проверки прав на убежище и высылки из страны объединения стали быстрее и жестче.

    «Вместе с тем, в Испании благодаря Санчесу запустили программу иммиграционной амнистии, в результате полмиллиона нелегалов из Африки и Ближнего Востока получили возможность легализоваться в Европе. Кроме того, испанский суд – опять же с подачи Санчеса – постановил, что мигранты не могут быть возвращены в упрощенном порядке, если их задержали в море при попытке добраться до Сеуты», – указал собеседник. Шаги Мадрида в итоге привели к тому, что жители других стран решили попытать счастья.

    Трухачев на этом фоне упомянул территориальные претензии Марокко на испанские города Сеута и Мелилья. Можно было бы предположить, что Рабат приложил руку к наплыву мигрантов, однако есть ряд нюансов. «С одной стороны, марокканцам хочется вернуть анклавы. Но с другой, все проблемы, которые там есть, власти африканского государства получат на своей территории. Более того, в случае притязаний на Сеуту и Мелилью Марокко лишится больших денег от Брюсселя», – детализировал политолог.

    «Другими словами, марокканцам следует подумать, нужно ли решать давний спор именно сейчас. Я бы на месте испанцев сам бы отказался от этих городов», – сыронизировал собеседник. Как бы то ни было, в связи с событиями в Сеуте целый ряд стран ЕС всерьез обсуждают возможность приостановить участие Испании в Шенгенской зоне, продолжил спикер. «Дело в том, что никто не хочет принимать толпы мигрантов из-за бездумной политики Санчеса и делить с ним ответственность», – уточнил аналитик.

    По его оценкам, миграционный кризис – главное, что может всерьез подорвать единство ЕС. «Если масштабы бедствия станут разрастаться, это окажется тактически выгодно для России, потому что внимания Евросоюза будет отвлечено, в том числе от Украины. Другое дело, что мы на это должны смотреть и не повторять ошибок, которые были допущены в Европе», – заключил Трухачев.

    Ранее тысячи мигрантов из Марокко незаконно попали в испанскую Сеуту – это один из двух сухопутных участков внешней границы ЕС с Африкой. Мэр города Хуан Хесус Вивас назвал происходящее «абсолютной гуманитарной и социальной катастрофой» и потребовал от Мадрида объявить «национальную чрезвычайную ситуацию». Испанские власти направили в регион военных и дополнительные подразделения гражданской гвардии для урегулирования ситуации.

    По данным El Confidencial, в Сеуту прорвались почти 50 тыс. нелегалов. При этом население города составляет около 85 тыс. человек. Обострение ситуации затронуло и второй испанский анклав – Мелилью, где зафиксированы столкновения на пограничном пункте Бени-Ансар. В ходе беспорядков пострадали как мигранты, так и силовики, сожжено несколько автомобилей.

    События развернулись после решения Верховного суда Испании, который постановил, что мигрантов, прибывающих в анклавы по морю вплавь, нельзя автоматически и мгновенно выдворять обратно в Марокко без проведения индивидуальной юридической процедуры.

    Из-за ситуации с мигрантами Италия заявила о готовности приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией. «Кадры из Сеуты шокируют и еще раз демонстрируют, что неконтролируемая нелегальная иммиграция представляет собой конкретную угрозу безопасности границ Европы. Мы готовы прибегнуть к чрезвычайным мерам для защиты наших границ и обеспечения безопасности наших граждан», – сообщила итальянский премьер-министр Джорджа Мелони.

    В МВД Финляндии также призвали исключить Мадрид из Шенгена. В ведомстве подчеркнули, что страна не выполняет свои обязательства по защите внешней границы. Впрочем, бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал идею об исключении невозможной. Франция, в свою очередь, решила усилить контроль на границе с Испанией, заявил глава МВД Франции Лоран Нуньес.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сравнил массовый наплыв мигрантов в испанский анклав с падением Рима под натиском варваров в V веке. «Варвары у ворот: 410 год нашей эры против современности», – написал он в соцсетях, прикрепив к посту картину американского художника Томаса Коула «Крушение» из серии «Путь империи» и фото окрестностей Сеуты 30 июля.

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    31 июля 2026, 21:16 • Новости дня
    Франция стянула войска к границе с Испанией

    Франция стянула войска и дроны к границе с Испанией

    Франция стянула войска к границе с Испанией
    @ Abaca Press/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне обострения миграционной обстановки в анклаве Сеута Франция приняла решение усилить приграничный контроль с помощью авиации и подразделений быстрого реагирования, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Президент республики Эммануэль Макрон распорядился направить дополнительные вооруженные силы для охраны границы с Испанией, передает РИА «Новости». Поводом стала сложная ситуация с нелегалами в испанском городе-анклаве Сеута, который столкнулся с масштабным наплывом людей.

    «Развернуты четыре подразделения сил быстрого реагирования, самолеты и беспилотники», – написал французский лидер в своей публикации в социальной сети X.

    За сутки границу испанского анклава Сеута со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Власти Испании назвали массовое проникновение нелегалов посягательством на государственный суверенитет.

    Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Мадриду помощь по линии европейского пограничного агентства Frontex.

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    1 августа 2026, 11:57 • Видео
    Как Украина терроризирует Ближний Восток

    Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

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    31 июля 2026, 03:35 • Новости дня
    Дмитриев сравнил мигрантов в Сеуте с нашествием варваров на Рим
    Дмитриев сравнил мигрантов в Сеуте с нашествием варваров на Рим
    @ Reduan Dris/EPA/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Ситуация с наплывом мигрантов на испанскую Сеуту напомнила нашествие варваров на Рим в 410 году н.э. главе РФПИ и спецпредставителю президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллу Дмитриеву.

    В последние дни Сеута столкнулась с резким ростом числа мигрантов, пытающихся попасть в испанский автономный город на севере Африки из Марокко вплавь и пешком.

    «Варвары у ворот: 410 год нашей эры против современности», – написал он в социальной сети Х.

    Дмитриев добавил к посту картину американского художника Томаса Коула «Крушение» из серии «Путь империи» и фото окрестностей Сеуты 30 июля.

    До этого Дмитриев написал о том, что ЕС/Великобритания пожинают плоды  катастрофической политики миграции.

    «Сеута – лишь яркая иллюстрация политики ЕС/Великобритании по мигрантам, которая основана на левых надеждах, что мигранты и их потомство будут голосовать за левых», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в испанскую Сеуту стянули войска из-за наплыва мигрантов. Мелони объявила об избавлении Италии от статуса лагеря беженцев. Британию захлестнула волна нелегалов в первые дни премьерства Бернема.

    Комментарии (11)
    31 июля 2026, 15:55 • Новости дня
    Тысячи мигрантов добровольно вернулись из Сеуты в Марокко

    Tекст: Денис Тельманов

    Огромное число нелегально прибывших в испанский автономный город на севере Африки беженцев решило самостоятельно отправиться обратно на родину.

    Около 25 тыс. человек, ранее незаконно проникших на территорию испанского анклава, приняли решение уехать обратно, передает ТАСС со ссылкой на газету El Pais.

    По официальным данным министерства внутренних дел, всего границу пересекли порядка 50 тыс. иностранцев.

    При этом местная администрация заявляла о прибытии 60 тыс. искателей убежища. Существенная разница в оценках подчеркивает серьезный масштаб миграционного кризиса в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки границу испанского анклава Сеута пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Власти Испании перебросили в этот североафриканский город дополнительные силы полиции и армии.

    Министр обороны королевства Маргарита Роблес Фернандес пообещала в обязательном порядке отправить всех нелегалов обратно на родину.

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    31 июля 2026, 19:48 • Новости дня
    МИД иронично отреагировал на европейскую «солидарность» из-за ситуации в Сеуте

    Грушко: Страны ЕС идеями об остановке Шенгена показали солидарность с Испанией

    МИД иронично отреагировал на европейскую «солидарность» из-за ситуации в Сеуте
    @ Jesafas Torres/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Предложения стран Европы о приостановке действия Шенгенского соглашения с Испанией из-за ситуацией с мигрантами в Сеуте является примером так называемой европейской солидарности, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко назвал предложения о приостановке Шенгенского соглашения с Испанией из-за ситуации в Сеуте проявлением так называемой европейской солидарности, передает РИА «Новости».

    «Они любят рассуждать о солидарности. Вообще-то у них солидарность сейчас выражается только в соревновании, кто займет более жесткую позицию в отношении Российской Федерации и кто больше враждебных планов припишет нашей стране», – подчеркнул дипломат.

    По словам Грушко, в сложившейся ситуации испанцам никто не собирается помогать. Накануне тысячи молодых марокканцев скопились у границы с испанской Сеутой, причем сотни смогли прорваться на территорию анклава. В ответ власти стянули туда дополнительные силы полиции и военных, а премьер Италии Джорджа Мелони допустила приостановку Шенгена с Испанией из-за наплыва нелегалов.

    Также Мелони заявила о готовности закрыть границу с Испанией из-за наплыва нелегалов.

    Экс-глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель исключил возможность односторонней приостановки участия страны в Шенгенской зоне.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес квалифицировал массовое проникновение марокканцев как посягательство на суверенитет государства.

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    31 июля 2026, 22:48 • Новости дня
    Захарова назвала киевский режим «унылым гнильем» после слов Сибиги о Сеуте

    Захарова: Какое же унылое гнилье этот киевский режим

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о развертывании Россией устрашающей информационной кампании с кадрами из Сеуты ради страха и дестабилизации в Европе, что прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Она привела высказывание Сибиги о том, что Россия якобы развернула масштабную пропагандистскую кампанию вокруг миграционного кризиса в Сеуте.

    «По данным Киева, пророссийские ресурсы выпустили более 1,5 тыс. публикаций с кадрами из Сеуты для нагнетания страха и дестабилизации ситуации в Европе», – заявил украинский министр внешнеполитического ведомства.

    Захарова ответила в ироничной манере в вопросительном тоне: мне просто интересно: на сайте Госдепа материалы про творящееся в Евросоюзе миграционное побоище тоже мы разместили, написала она в Telegram-канале.

    «Обращения США, ФРГ, Италии, Франции и т.д. друг к другу – результат взлома системы якобы «кремлевскими хакерами»? Какое же унылое гнилье этот киевский режим», – резюмировала дипломат.

    Напомним, в испанскую Сеуту 30 июля стянули войска из-за наплыва мигрантов. Премьер-министр Испании Санчес квалифицировал массовое нашествие марокканцев как посягательство на суверенитет государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД иронично отреагировал на европейскую «солидарность» из-за ситуации в Сеуте, а Захарова раскритиковала призыв Мерца вернуть мигрантов в Марокко.

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    31 июля 2026, 19:24 • Новости дня
    Захарова раскритиковала призыв Мерца вернуть мигрантов в Марокко

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, потребовавшего от Марокко принять обратно нелегалов из испанского анклава.

    Захарова ответила в Telegram-канале на призыв канцлера Германии Фридриха Мерца к Марокко забрать обратно нелегальных мигрантов из испанской Сеуты. Ранее пресс-служба правительства ФРГ опубликовала заявление Мерца о необходимости скорейшего взятия Испанией ситуации под контроль.

    «А я ожидаю, что Евросоюз и все его члены выполнят свои обязательства в сфере соблюдения прав человека, предоставят ищущим демократию в Европе гражданам Марокко все, что западный человек отнял у Африканского континента за века», – подчеркнула Захарова.

    Дипломат также с иронией предложила разместить мигрантов в резиденциях Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По ее словам, там беженцам должны предоставить питание, медицинские страховки, деньги и эфирное время на ведущих европейских телеканалах для обеспечения свободы слова.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к властям Испании и Марокко с призывом урегулировать миграционный кризис в Сеуте. За сутки границу этого испанского анклава пересекли около 60 тыс. нелегалов.

    Власти Испании экстренно перебросили в Сеуту дополнительные силы полиции и армии.

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    31 июля 2026, 02:40 • Новости дня
    В испанскую Сеуту стянули войска из-за наплыва тысяч мигрантов

    Reuters: Тысячи мигрантов прорвались в испанскую Сеуту

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Испании перебросили дополнительные силы полиции и армии в североафриканский город Сеута после того, как тысячи мигрантов прорвались через границу со стороны Марокко.

    Мадрид направил в Сеуту 200 бойцов полицейского спецназа и 60 военнослужащих для поддержки местных сил правопорядка на фоне резкого увеличения числа нелегалов, передает Reuters.

    По данным испанского государственного телеканала TVE, только за один день 30 июля в город проникли от двух до трех тысяч человек.

    На кадрах видно, как толпы людей на надувных кругах добираются до берега или штурмуют сухопутные заграждения.

    В соседнем марокканском городе Фнидек полиция применила водометы, чтобы сдержать толпу.

    «Было очень тяжело. Полиция пыталась нас остановить. Но наша воля и решимость позволили нам добраться сюда», – рассказал один из мигрантов Джадид Закария.

    Обострение ситуации затронуло и второй испанский анклав – Мелилью, где зафиксированы столкновения на пограничном пункте Бени-Ансар. В ходе беспорядков пострадали как мигранты, так и силовики, сожжено несколько автомобилей.

    Власти Сеуты сообщили об обнаружении девяти тел погибших, в результате чего общее число жертв попыток пересечения границы за последние месяцы достигло 60 человек.

    В пятницу премьер-министр Испании Педро Санчес и глава МВД Фернандо Гранде-Марласка планируют посетить Сеуту для проведения экстренных совещаний.

    По данным издания Atalayar, ситуация на морской границе, соединяющей автономный город Сеута с Марокко, вышла из-под контроля. Первоначально различные источники сообщали о 800, затем о более чем тысяче мигрантов.

    Однако прямые трансляции нескольких испанских телеканалов указывают на гораздо большую цифру. В некоторых сообщениях говорится о 20 тыс.–30 тыс. человек. И, судя по количеству толпящихся у забора, отделяющего Сеуту от марокканской территории, эти цифры нельзя считать преувеличенными.

    Текущий кризис напоминает события 2021 года, когда в город с населением 85 тыс. человек проникли около 10 тыс. нелегалов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск помог выпустить запрещенный в Германии фильм про мигрантов. Британию захлестнула волна нелегалов в первые дни премьерства Бернема. Мелони объявила об избавлении Италии от статуса лагеря беженцев.

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    31 июля 2026, 16:56 • Новости дня
    Маск предрек полное разрушение бюджета Испании из-за мигрантов

    Tекст: Вера Басилая

    Весь бюджет Испании будет разрушен нелегальными мигрантами, заявил американский предприниматель-миллиардер Илон Маск.

    Ситуация в Испании обострилась после незаконного перехода границы около 60 тыс. человек за сутки, передает РИА «Новости». Реагируя на кризис, Илон Маск написал в социальной сети X: «Весь бюджет Испании будет разрушен нелегальными мигрантами».

    Бизнесмен также добавил, что предоставление бесплатных благ приведет к переселению в европейскую страну 90% населения Земли. Данное заявление стало продолжением публичного конфликта миллиардера с испанским премьер-министром Педро Санчесом, начавшегося в январе 2026 года из-за легализации 500 тыс. приезжих.

    Санчес назвал прорыв границы исключительным событием. Для стабилизации обстановки власти экстренно направили дополнительные подразделения армии и полиции. Министр обороны Маргарита Роблес пообещала выслать нарушителей в Марокко, при этом более 25 тыс. нелегалов уже отправлены на родину.

    За сутки границу испанского анклава Сеута пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал массовое проникновение нелегалов посягательством на суверенитет государства.

    Глава Минобороны Маргарита Роблес Фернандес заявила об обязательной отправке нарушителей обратно на родину.

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    31 июля 2026, 06:27 • Новости дня
    Мелони пригрозила закрыть границу с Испанией из-за мигрантов

    Tекст: Катерина Туманова

    Рим рассматривает возможность приостановки Шенгенского соглашения с Мадридом на фоне массового наплыва нелегалов в испанский автономный город Сеута, о чем заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о готовности закрыть границу с Испанией, передают испанские СМИ. Причиной стал резкий рост числа нелегальных мигрантов, проникающих в Сеуту, расположенную на северном побережье Африки.

    «Кадры из Сеуты шокируют и еще раз демонстрируют, что неконтролируемая нелегальная иммиграция представляет собой конкретную угрозу безопасности границ Европы. Мы готовы прибегнуть к чрезвычайным мерам для защиты наших границ и обеспечения безопасности наших граждан, в том числе таким, как приостановка действия Шенгенской зоны с Испанией», – приводит ТАСС слова Мелони в социальных сетях.

    Только за последнюю неделю более 1,5 тыс. человек добрались до Сеуты из Марокко вплавь или пешком. По некоторым оценкам, общее число прибывших может достигать 20 тыс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в испанскую Сеуту стянули войска из-за наплыва мигрантов. Дмитриев сравнил мигрантов в Сеуте с нашествием варваров на Рим.
    Мелони объявила об избавлении Италии от статуса лагеря беженцев.

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    30 июля 2026, 10:51 • Новости дня
    Совбез: Число выдворенных иностранцев почти утроилось

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В первой половине 2026 года количество депортированных за правонарушения мигрантов достигло 99,4 тыс. человек, сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности России.

    За первые шесть месяцев года из страны выслали в 2,6 раза больше зарубежных гостей за административные проступки, указали в пресс-службе, передает РИА «Новости».

    Всего на иностранных граждан составили 1,2 млн протоколов, что на 24,8% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

    «За указанные деяния в отношении них принято решений: об административном выдворении из страны – 99,4 тыс. (рост в 2,6 раза)», – заявили в аппарате Совета безопасности.

    Одновременно с этим количество совершенных мигрантами преступлений сократилось на 39,1%. Число участников криминальных инцидентов также упало на 25,8%, составив 11,4 тыс. человек.

    Всего за иностранцами числится 14,4 тыс. противоправных деяний. Из них тяжкие и особо тяжкие преступления составили 5,9 тыс., показав снижение более чем в два раза. Доля таких дел в общем объеме по стране опустилась до 3,4%.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о высылке из России почти 44 тыс. иностранных граждан в первом полугодии.

    До этого депутаты приняли закон о двукратном расширении оснований для депортации мигрантов.

    Весной Совет безопасности зафиксировал снижение миграционного потока в страну на 15%.

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    31 июля 2026, 18:59 • Новости дня
    Число погибших по пути в Сеуту мигрантов возросло до 57 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Количество жертв среди беженцев, пытавшихся добраться из Марокко до испанского анклава на севере Африки, достигло 57 человек.

    Не менее 57 человек погибли при попытке проникнуть на территорию испанского автономного города Сеута. Обновленные данные о трагедии на северном побережье Африки приводит газета El Pais, передает ТАСС.

    Ранее поступала информация о 41 погибшем. Известно, что тысячи мигрантов пытались попасть в город вплавь или пешком.

    Для этого они обходили специальный волнолом, который служит границей между Сеутой и Марокко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки границу испанского анклава Сеута со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал массовое проникновение нелегалов посягательством на государственный суверенитет.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала организовать экстренную депортацию иностранцев.

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    31 июля 2026, 20:59 • Новости дня
    Stampa: Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией

    Tекст: Вера Басилая

    Италия приостановила действие шенгенского соглашения с Испанией из-за наплыва мигрантов в испанском городе-анклаве Сеуте, а также закрыла морские и воздушные границы между двумя странами, сообщила газета Stampa.

    Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Stampa.

    «Министерство внутренних дел распорядилось закрыть морские и воздушные границы с Испанией», – пишет издание. Решение базируется на свежих данных Комитета по анализу вопросов иммиграции и безопасности границ, заседание которого провел глава МВД Маттео Пьянтедози.

    Накануне тысячи молодых марокканцев скопились у границы между Марокко и Сеутой. Сотни человек прорвались на испанскую территорию. В ответ Мадрид перебросил в анклав дополнительные силы полиции, гражданской гвардии и военных.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пригрозила закрыть границу с Испанией из-за наплыва нелегалов. Власти Испании перебросили дополнительные силы полиции и армии в Сеуту.

    За сутки границу этого испанского анклава со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов.

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    1 августа 2026, 14:00 • Новости дня
    Финский политик Мема заявил о расколе ЕС из-за ситуации с мигрантами в Испании

    Мема: ЕС раскалывается изнутри на фоне миграционного кризиса в Испании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил о внутреннем расколе Европейского союза.

    Поводом для такого заявления стала реакция европейских стран на миграционный кризис в Испании, передает РИА «Новости».

    «Вместо того, чтобы проявить солидарность с Испанией, европейские страны принимают меры против нее. ЕС раскалывается изнутри», – написал политик в соцсетях.

    Мема также отметил, что для спасения от «евросамоубийства» европейским государствам необходимо вернуться к национальному суверенитету. Он выразил поддержку Испании и добавил, что мигранты стали инструментом подрыва суверенитета этой страны.

    Напомним, власти Италии приостановили действие Шенгенского соглашения с Испанией из-за наплыва нелегалов.

    Глава финского МВД Мари Рантанен поддержала инициативу об исключении Мадрида из европейской зоны свободного передвижения.

    Месяцем ранее Армандо Мема осудил руководство Евросоюза за ведение прокси-войны против Москвы.

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    1 августа 2026, 17:27 • Новости дня
    Марокканскую мафию обвинили в масштабном нашествии нелегалов на Испанию

    Политолог Станкевич: Мафия Марокко могла устроить наплыв мигрантов в Сеуту

    Tекст: Валерия Городецкая

    В массовом наплыве нелегалов в испанскую Сеуту может быть замешана мафия из Марокко, заявил политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич.

    Станкевич пояснил, что кризис начался после решения Верховного суда Андалусии, отменившего немедленную высылку задержанных на море нарушителей границы, передает телеканал «360».

    «Надо разбираться с каждым беженцем отдельно, выясняя, есть у него права или нет. Эту ситуацию использовала мафия, которая работает на территории Марокко и за деньги переправляет беженцев», – заявил эксперт.

    По словам политолога, злоумышленники зарабатывают на этом огромные суммы. Они привлекают людей обещаниями легкого доступа в Европу, выдают им надувные покрышки и отправляют вплавь, что Станкевич охарактеризовал как настоящую провокацию.

    Напомним, за сутки границу испанского анклава Сеута со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Во время этого масштабного кризиса погибли 67 человек.

    Министр обороны Испании Маргарита Роблес Фернандес пообещала обязательно отправить всех нелегалов обратно на родину.

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