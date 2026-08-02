Польша де-юре отказалась от большей части нынешней Западной Украины более 80 лет назад. Однако реваншистские настроения у поляков не исчезли – тем более, что в последние десятилетия границы в Европе не раз менялись.6 комментариев
БПЛА атаковали цели в Харьковской области
Взрывы прогремели в пригороде Харькова и в городе Изюме в Харьковской области Украины, сообщают украинские СМИ. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об атаке БПЛА.
Об атаке БПЛА Терехов сообщил в соцсетях.
В Харьковской области действует режим воздушной тревоги, передает ТАСС.
Сирены воздушной тревоги также прозвучали в Киеве, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Терехов сообщил о повреждении автозаправки в Харькове.
Украинские власти сообщили о повреждении предприятия и АЗС в Днепропетровской области.