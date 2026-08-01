В Харькове повреждена АЗС

Мэр Терехов сообщил о повреждении автозаправки в Харькове

Tекст: Вера Басилая

По словам мэра города Игоря Терехова, автозаправочная станция, которая получила повреждения, находится в Шевченковском районе Харькова, передает ТАСС.

Другие подробности о характере повреждений и возможных причинах произошедшего на данный момент не приводятся. Власти продолжают оценивать ситуацию на месте.

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