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В Харькове повреждена АЗС
Мэр Терехов сообщил о повреждении автозаправки в Харькове
Автозаправочная станция получила повреждения в Харькове на востоке Украины, сообщил мэр города Игорь Терехов.
По словам мэра города Игоря Терехова, автозаправочная станция, которая получила повреждения, находится в Шевченковском районе Харькова, передает ТАСС.
Другие подробности о характере повреждений и возможных причинах произошедшего на данный момент не приводятся. Власти продолжают оценивать ситуацию на месте.
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