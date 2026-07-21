Times: Федоров может баллотироваться на пост президента Украины

Tекст: Вера Басилая

Бывший глава министерства обороны Украины Михаил Федоров рассматривает возможность выдвижения на высший государственный пост, передает РИА «Новости». Информацию об этом изначально распространила британская газета The Times.

Сам политик объяснил свою отставку затяжным конфликтом с главнокомандующим армией Александром Сырским. В минувший четверг он обратился к депутатам с призывом проявить твердость и открыто заявить о масштабной коррупции, хаосе и проблемах с ротацией в войсках.

«Один высокопоставленный источник в военных кругах заявил, что поведение Федорова похоже на «предвыборную кампанию» на президентский пост, на который, как подозревают некоторые, он претендует», – отмечает западное издание.

Владимир Зеленский уволил Михаила Федорова с поста министра обороны из-за конфликта с армейским командованием.

Позже главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский публично принес извинения бывшему главе военного ведомства.

На фоне массовых протестов в поддержку экс-министра глава государства начал проводить консультации для поиска нового главкома ВСУ.