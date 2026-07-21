И раньше человеку не так уж просто было отличить лживую новость от настоящей. Но сейчас это практически невозможно, если, конечно, не заниматься проверкой сведений специально и профессионально.2 комментария
NZZ: Зеленский уволит главкома ВСУ Сырского из-за протестов
NZZ: Зеленский начал искать замену главкому ВСУ на фоне протестов
На Украине продолжаются массовые протесты против увольнения министра обороны Михаила Федорова, вынуждая Владимира Зеленского рассматривать возможность смены главнокомандующего армией.
Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с масштабным политическим кризисом после увольнения главы Минобороны, пишет швейцарская газета NZZ.
Решение было принято для разрешения конфликта между министром и главкомом ВСУ Александром Сырским, однако оно вызвало волну возмущения. В Киеве и других городах пять дней подряд проходят митинги с требованием вернуть уволенного чиновника и отправить в отставку военного руководителя.
Протестующие выходят на улицы с картонными табличками, критикуя методы ведения боевых действий действующего главнокомандующего. По информации издания, Зеленский начал проводить консультации с командирами корпусов и бригад, осознав поспешность своего решения. Уволенный министр после встречи с президентом заявил: «Я верю, что все будет хорошо».
Глава государства, предположительно, предложил бывшему руководителю ведомства должность координатора по оборонным технологиям, от которой тот отказался. Одновременно с этим рассматриваются кандидатуры на пост нового главкома ВСУ. Среди возможных преемников называют генерал-майора Михаила Драпатого, с которым Зеленский недавно провел совещание, а также молодых генералов Андрея Белицкого и Владимира Горбатюка.
На фоне политической нестабильности продолжаются интенсивные боевые действия. В минувшие выходные Киев подвергся массированному удару баллистическими и крылатыми ракетами. В свою очередь, украинские беспилотники атаковали логистические центры российского онлайн-ретейлера Wildberries в Подмосковье и Тамбовской области, нанеся ущерб, оцениваемый в миллиард франков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Михаил Федоров покинул пост министра обороны Украины из-за конфликта с главнокомандующим Александром Сырским.
Возле украинского посольства в Варшаве прошли акции протеста против отставки главы военного ведомства.
На фоне массовых митингов Владимир Зеленский допустил смену военного руководства страны.