Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.5 комментариев
При новых атаках ВСУ на Белгородскую область погиб мирный житель
В результате очередных ударов украинских военных по территории Белгородской области один человек погиб, еще двое граждан получили различные ранения, сообщили в оперштабе Белгородской области.
Вооруженные силы Украины вновь нанесли удары по территории Белгородской области, в результате этих атак погиб один человек.передает оперштаб региона.
Помимо погибшего, еще двое жителей получили ранения.
Накануне в Белгородской области от ударов украинских войск пострадали 16 человек.
За минувшие сутки жертвами ударов украинских боевиков по населенным пунктам Белгородской области стали девять мирных жителей.