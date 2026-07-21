При новых атаках ВСУ на Белгородскую область погиб мирный житель

ВС России поразили пять судов с военными грузами для ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Российская армия продолжила атаки на порты и транспортные суда, работающие в интересах противника, передает Минобороны России. В Одесском морском торговом порту ударные дроны поразили два сухогруза во время выгрузки военного снаряжения. Также уничтожены резервуары с топливом для украинских войск.

В порту Черноморска Одесской области атаке подверглись объекты инфраструктуры. Они использовались для разгрузки и хранения военных поставок.

Помимо этого, беспилотники настигли цели в открытом море. В нескольких десятках километров южнее Затоки поражены два балкера и один сухогруз. Эти суда направлялись с военными грузами в Черноморск.

Накануне российские войска атаковали два судна с военными грузами на рейде порта Одессы.

Ранее Вооруженные силы России поразили резервуары с горюче-смазочными материалами украинской армии на территории этого объекта. В тот же день военные уничтожили два цеха по производству беспилотников.

Сообщалось, что в Одессе вспыхнул пожар после серии мощных взрывов.