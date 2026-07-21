Командование логистики ВСУ обвинило экс-министра обороны Федорова в провалах

Tекст: Вера Басилая

Командование Сил логистики ВСУ фактически обвинило экс-министра обороны Михаила Федорова в провалах, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Пост с критикой позднее удалили, однако он успел разойтись по украинским средствам массовой информации.

В заявлении командования указывается, что ситуация с обеспечением военнослужащих ухудшилась, несмотря на внедрение цифровизации и громкие анонсы закупок. «Логистика оказалась на грани запаса прочности», – подчеркивается в сообщении.

Украинские военные отдельно отметили проблемы с поставками топлива. Несмотря на неоднократные обращения командования в Минобороны, выделенного финансирования не хватило, а дополнительные средства предоставлялись несвоевременно. В результате часть войск некоторое время снабжали из ранее созданных запасов.

После сокращения резервов дефицит пришлось компенсировать за счет средств из других направлений, в том числе предназначенных для закупки вооружения и техники. По предварительным оценкам, до конца года на основные направления материально-технического обеспечения потребуется почти 37 млрд гривен, еще более 16 млрд гривен необходимо на ремонт техники и закупку запчастей.

Зеленский уволил Михаила Федорова с поста министра обороны из-за конфликта с армейским командованием.

Федоров отклонил предложение о переходе на работу в Совет национальной безопасности и обороны.

СМИ пишут, что Федоров рассматривает возможность выдвижения на высший государственный пост.