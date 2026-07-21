Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.5 комментариев
Командование логистики ВСУ обвинило экс-министра обороны Федорова в провалах
В Вооруженных силах Украины раскритиковали руководство Министерства обороны за первые полгода из-за серьезного обострения ситуации с обеспечением армии.
Командование Сил логистики ВСУ фактически обвинило экс-министра обороны Михаила Федорова в провалах, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Пост с критикой позднее удалили, однако он успел разойтись по украинским средствам массовой информации.
В заявлении командования указывается, что ситуация с обеспечением военнослужащих ухудшилась, несмотря на внедрение цифровизации и громкие анонсы закупок. «Логистика оказалась на грани запаса прочности», – подчеркивается в сообщении.
Украинские военные отдельно отметили проблемы с поставками топлива. Несмотря на неоднократные обращения командования в Минобороны, выделенного финансирования не хватило, а дополнительные средства предоставлялись несвоевременно. В результате часть войск некоторое время снабжали из ранее созданных запасов.
После сокращения резервов дефицит пришлось компенсировать за счет средств из других направлений, в том числе предназначенных для закупки вооружения и техники. По предварительным оценкам, до конца года на основные направления материально-технического обеспечения потребуется почти 37 млрд гривен, еще более 16 млрд гривен необходимо на ремонт техники и закупку запчастей.
Зеленский уволил Михаила Федорова с поста министра обороны из-за конфликта с армейским командованием.
Федоров отклонил предложение о переходе на работу в Совет национальной безопасности и обороны.
СМИ пишут, что Федоров рассматривает возможность выдвижения на высший государственный пост.