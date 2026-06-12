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Зеленский лишил русский язык защиты на Украине
Зеленский исключил русский из перечня защищаемых языков на Украине
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал документ, который официально выводит русский язык из-под правовой защиты Европейской хартии региональных языков.
Президент Украины подписал документ, лишающий русский язык статуса защищаемого, передает ТАСС. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил об этом в соцсети.
«Зеленский подписал Закон № 4699 – IX – важное решение для защиты украинского языкового пространства и выполнения наших европейских обязательств», – заявил Стефанчук. По его словам, русский язык окончательно изъят из перечня языков, к которым применяются положения Европейской хартии.
Верховная рада одобрила этот закон в декабре 2025 года. Документ приводит языковое законодательство в соответствие с обновленным переводом хартии. Из списка также исключили молдавский язык, оставив румынский, заменили еврейский на иврит и добавили чешский.
С 2014 года на Украине последовательно ограничивают использование русского языка. Ранее принятые законы запретили русскоязычные произведения искусства, обучение на русском в образовательных учреждениях, а также ввели бессрочные ограничения для нацменьшинств, не использующих языки Евросоюза.
Власти города Белая Церковь под Киевом ввели запрет на публичное использование русскоязычного культурного продукта.
Летом 2025 года с официального сайта президента Украины исчезла русскоязычная версия.