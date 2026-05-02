Кадыров сообщил о ликвидации украинской ДРГ из десяти человек под Харьковом

Tекст: Тимур Шайдуллин

Украинская диверсионная группа численностью до десяти человек была уничтожена на харьковском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, обнаружить группу удалось с помощью аэроразведки – операторы беспилотников заметили противника, когда тот пытался скрытно пройти через лесной массив.

«Харьковское направление… В ходе аэроразведки операторы БПЛА выявили вражескую диверсионную группу численностью до десяти человек, пытавшуюся скрытно продвинуться через лесной массив. Оперативными ударами дронов группа была полностью уничтожена», – сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.

Кроме того, Кадыров сообщил, что во время работы расчетов также был ликвидирован вражеский дрон «Баба-яга».

Ранее российские силы уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу в Харьковской области 2 декабря прошлого года. До этого российские военные ликвидировали диверсионную группу наемников в этом же регионе 28 ноября 2025 года.

А в октябре 2025 года ВС России уничтожили в Харьковской области диверсантов и командира ВСУ.



