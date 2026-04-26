ВСУ нанесли удары по Белгородской области, пострадала мирная жительница

Tекст: Денис Тельманов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о продолжающихся атаках ВСУ на регион.

«Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Пострадала мирная жительница», – написал он в мессенджере Max.

Сельхозпредприятие в хуторе Вязовской Краснояружского округа подверглось атаке дрона. Женщина, находившаяся на объекте, почувствовала ухудшение состояния и вызвала скорую помощь.

Медики диагностировали у нее баротравму, оказали необходимую помощь, после чего она продолжила лечение амбулаторно. Госпитализация не потребовалась.

В результате атаки дрона повреждены фасад и входная группа одного из корпусов предприятия.

В Белгороде беспилотник атаковал социальный объект, была повреждена кровля здания.

В Шебекино и селе Ржевка в результате воздушных атак повреждены автомобили, кровля и фасады зданий, а в селе Новая Таволжанка дрон уничтожил частный дом.

Село Архангельское также подверглось обстрелу: выбиты окна и поврежден забор в частном доме.

В Грайворонском округе город Грайворон атаковали вражеские беспилотники. В социальном объекте повреждено остекление, пострадали гаражи административного здания, а также два частных домовладения.

В селе Гора-Подол атакой дронов повреждены автомобили, окна, фасады и кровли в частных домах, а в селе Замостье дрон сдетонировал возле дома, выбив окно.

В других населенных пунктах области также были зафиксированы повреждения коммерческих и жилых объектов в результате атак дронов, в том числе в поселках Комсомольский и Дубовое, селах Илек-Пеньковка, Красная Яруга, Жданов и Святославка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины атаковали Шебекинский и Белгородский округа Белгородской области, в результате чего погиб один человек и пятеро получили ранения.

Российские системы ПВО уничтожили 203 беспилотника самолетного типа над разными регионами страны и акваторией Черного моря.

В результате атак украинских дронов в Белгородской области пострадали четверо мирных жителей, включая двоих детей с серьезными ранениями.