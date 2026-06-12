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Нацразведка США: На Украине хранятся сибирская язва, Эбола и чума
В украинских биолабораториях, построенных на средства Пентагона, изучались опаснейшие вирусы, включая сибирскую язву, Эболу и чуму, свидетельствует документ Национальной разведки США
а территории Украины хранятся сибирская язва, туляремия, Эбола, чума и другие опасные патогены, передает РИА «Новости».
«Сибирская язва, туляремия, туберкулез, свиная лихорадка, болезнь Ньюкасла, ближневосточный респираторный синдром (БВРС), тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), лихорадки Марбург, Эбола, Ласса, чума, риккетсиозы и так далее», – говорится в документе Нацразведки США.
Разведывательное ведомство подтвердило, что Вашингтон оплачивал работу украинских ученых по изучению высокопатогенного птичьего гриппа и других крайне заразных вирусов.
США построили на территории Украины четыре биолаборатории за миллионы долларов. Донором выступило американское министерство обороны, а бенефициаром – министерство здравоохранения Украины. На каждый из проектов было потрачено от 1,7 млн до 3,5 млн долларов. Среди получателей значатся Херсонская и Закарпатская диагностические лаборатории, Институт ветеринарной медицины и Центральная референс-лаборатория Украинского научно-исследовательского противочумного института.
В офисе главы Нацразведки США заявили, что администрация экс-президента Джо Байдена лгала американскому народу о существовании заграничных биолабораторий. Политики и специалисты в области здравоохранения скрывали правду, несмотря на угрозу катастрофических глобальных последствий от исследований опасных патогенов.
Президент США, осознавая серьезную угрозу таких исследований, принял решение прекратить их финансирование. В мае 2025 года он подписал указ, останавливающий выделение федеральных средств на работы по усилению функций патогенов по всему миру.
Правительство США намеренно утаивало факт многолетнего финансирования более 120 зарубежных биологических объектов.
Следственный комитет России получил доказательства создания смертоносных патогенов в украинских лабораториях при поддержке Пентагона.
Месяцем ранее национальная разведка США начала масштабное расследование деятельности этих заграничных учреждений.