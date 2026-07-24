В результате ракетного удара по Кирову погибли шесть человек

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Пострадали 32 человека. Из них шесть человек погибли на месте», – написал губернатор в своем Telegram-канале.

Власти области пообещали оказать всемерную поддержку семьям погибших и раненых. Всем пострадавшим предоставляется необходимая медицинская помощь, включая госпитализацию и амбулаторное лечение. Возгорание на территории объекта полностью ликвидировано.

Специалисты оперативно восстановили подачу электричества и водоснабжение. Сейчас проводится обследование соседних жилых домов для оценки ущерба.

Руководство региона также напомнило о строгом запрете на публикацию в интернете фотографий и видеоматериалов, позволяющих идентифицировать последствия ударов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, утром украинские войска нанесли ракетный удар по промышленному объекту в Кирове.

В конце мая беспилотники атаковали предприятие на территории Уржумского района Кировской области.

В марте город Кирово-Чепецк также подвергся утреннему налету украинских дронов.