Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей – и теперь юные киевлянки выходят на улицы с нацистскими лозунгами про русорез.4 комментария
В результате ракетного удара по Кирову погибли шесть человек
В результате нападения на промышленный объект в Кирове пострадали 32 сотрудника, из них шесть человек погибли, сообщил глава региона Александр Соколов.
«Пострадали 32 человека. Из них шесть человек погибли на месте», – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Власти области пообещали оказать всемерную поддержку семьям погибших и раненых. Всем пострадавшим предоставляется необходимая медицинская помощь, включая госпитализацию и амбулаторное лечение. Возгорание на территории объекта полностью ликвидировано.
Специалисты оперативно восстановили подачу электричества и водоснабжение. Сейчас проводится обследование соседних жилых домов для оценки ущерба.
Руководство региона также напомнило о строгом запрете на публикацию в интернете фотографий и видеоматериалов, позволяющих идентифицировать последствия ударов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, утром украинские войска нанесли ракетный удар по промышленному объекту в Кирове.
В конце мая беспилотники атаковали предприятие на территории Уржумского района Кировской области.
В марте город Кирово-Чепецк также подвергся утреннему налету украинских дронов.