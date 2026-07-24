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Путин осмотрел новый учебно-боевой самолет Як-130М
Путину показали модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М в Иркутске
Президент России Владимир Путин посетил авиастроительное предприятие, где ему продемонстрировали опытный образец перспективного легкого истребителя, совершившего свой первый полет месяц назад.
Владимир Путин посетил Иркутский авиационный завод ПАО «Яковлев», где осмотрел модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М, передает ТАСС.
Опытный образец машины совершил свой первый полет месяц назад на этом же предприятии.
Летчик-испытатель Александр Гуськов доложил главе государства о характеристиках самолета. Он отметил, что Як-130М оснащен современными бортовыми системами, радиолокационной станцией и способен применять вооружение классов «воздух-воздух» и «воздух-земля».
По словам специалиста, модернизация превратила машину в полноценный легкий истребитель.
«В числе боевых задач Як-130М – уничтожение наземных и воздушных целей, в том числе беспилотных летательных аппаратов тяжелого класса», – подчеркнул Гуськов.
Новейший самолет способен развивать скорость до 960 км/ч, а дальность его полета достигает 1 тыс. 610 километров. Первый успешный полет Як-130М прошел 25 июня 2026 года, продлившись около 50 минут на высоте до 2 тыс. метров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, учебно-боевой самолет Як-130М совершил свой первый полет в июне.
Гендиректор ОАК Вадим Бадеха подчеркнул способность новой машины уничтожать беспилотные летательные аппараты.
Осенью прошлого года эту модернизированную модель впервые представили мировой публике на международном авиасалоне в Дубае.