Недавний тур певицы Надежды Кадышевой, кстати, уроженки Татарстана, запомнившийся тем, как на ее малой родине поколение «зумеров» лихо отплясывало под хиты вроде «Течет ручей» или «Виновата ли я», показал, что жители республики включены в общерусское культурное поле.0 комментариев
Йельский университет объявлен в России нежелательной организацией
Генпрокуратура объявила Йельский университет нежелательной организацией в РФ
Российские правоохранительные органы признали нежелательной организацией американский Йельский университет из-за деятельности, направленной на подрыв экономики и территориальной целостности РФ.
Деятельность иностранной организации Yale University (США) является нежелательной на территории России, передает Генеральная прокуратура. В заявлении говорится, что работа университета направлена на нарушение территориальной целостности, международную блокаду и подрыв экономических основ России, а также дестабилизацию внутренней ситуации.
На факультете международных отношений Йеля реализуется стипендиальная программа, которая, по данным прокуратуры, на практике является подготовкой оппозиционных лидеров, в том числе из России.
В числе российских выпускников программы названы руководители и активисты признанной экстремистской организации «Фонд борьбы с коррупцией*» (НКО, признанная иноагентом, экстремистская организация, запрещенная в России), которые, как сообщается, использовали приобретенные знания для эскалации протестов в России. В интернете распространяются призывы к усилению санкций против России и конфискации российских активов за рубежом, а также к их использованию для финансирования ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Генпрокуратура признала нежелательными две бельгийские организации, японскую ассоциацию и запретила деятельность Comunita dei Russi Liberi in Italia в России.
* Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента