Генпрокуратура запретила деятельность Comunita dei Russi Liberi in Italia в России

Генпрокуратура признала нежелательной организацию Comunita dei Russi Liberi in Italia из-за антироссийских акций

Tекст: Мария Иванова

Генпрокуратура России признала деятельность иностранной неправительственной организации Comunita dei Russi Liberi in Italia (Итальянская Республика) нежелательной на территории страны, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Организация создана гражданами России, проживающими в Италии, в январе 2021 года. По данным ведомства, представители сообщества регулярно транслировали антироссийские тезисы, организовывали митинги и манифестации, а также акцентировали внимание итальянского общества на предполагаемых нарушениях прав человека в России. В ходе протестных акций активисты собирали средства для украинских вооруженных формирований, включая закупку военной амуниции, беспилотников и комплектующих.

Кроме того, деятельность организации сопровождалась тесным взаимодействием с признанным террористическим легионом «Свобода России».

«Установлено, что участники сообщества распространяют в социальных сетях деструктивную информацию о руководстве Российской Федерации, а также материалы международных структур, признанных нежелательными в России», – указали в Генпрокуратуре.

Ведомство также отметило распространение недостоверных данных о спецоперации на Украине и поддержке антироссийских инициатив.

Ранее Минюст внес американскую и британскую структуры Elton John AIDS Foundation в список иностранных организаций с нежелательной деятельностью.

Генпрокуратура в апреле признала американскую Hope Harbor Society нежелательной за поддержку антироссийских протестов и сбор средств для нужд ВСУ, а кроме того признала нежелательной японскую «Ассоциацию по вопросам северных территорий» из-за финансирования из бюджета Японии и продвижения идей о передаче Курильских островов под японский суверенитет.