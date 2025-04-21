Воскресение – это как врата, которые открылись и с тех пор стоят открытыми. Как писал один исследователь Нового Завета, ранних христиан отличало ясное, живое переживание того, что Иисус «могущественно жив».2 комментария
Генпрокуратура запретила деятельность Comunita dei Russi Liberi in Italia в России
Генпрокуратура признала нежелательной организацию Comunita dei Russi Liberi in Italia из-за антироссийских акций
Деятельность итальянской организации Comunita dei Russi Liberi in Italia признана в России нежелательной из-за поддержки антироссийских акций и сбора средств для вооруженных формирований на Украине.
Генпрокуратура России признала деятельность иностранной неправительственной организации Comunita dei Russi Liberi in Italia (Итальянская Республика) нежелательной на территории страны, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Организация создана гражданами России, проживающими в Италии, в январе 2021 года. По данным ведомства, представители сообщества регулярно транслировали антироссийские тезисы, организовывали митинги и манифестации, а также акцентировали внимание итальянского общества на предполагаемых нарушениях прав человека в России. В ходе протестных акций активисты собирали средства для украинских вооруженных формирований, включая закупку военной амуниции, беспилотников и комплектующих.
Кроме того, деятельность организации сопровождалась тесным взаимодействием с признанным террористическим легионом «Свобода России».
«Установлено, что участники сообщества распространяют в социальных сетях деструктивную информацию о руководстве Российской Федерации, а также материалы международных структур, признанных нежелательными в России», – указали в Генпрокуратуре.
Ведомство также отметило распространение недостоверных данных о спецоперации на Украине и поддержке антироссийских инициатив.
Ранее Минюст внес американскую и британскую структуры Elton John AIDS Foundation в список иностранных организаций с нежелательной деятельностью.
Генпрокуратура в апреле признала американскую Hope Harbor Society нежелательной за поддержку антироссийских протестов и сбор средств для нужд ВСУ, а кроме того признала нежелательной японскую «Ассоциацию по вопросам северных территорий» из-за финансирования из бюджета Японии и продвижения идей о передаче Курильских островов под японский суверенитет.