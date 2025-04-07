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Генпрокуратура признала нежелательной японскую ассоциацию
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность японской ассоциации по северным территориям
Генпрокуратура России признала деятельность японской «Ассоциации по вопросам северных территорий» нежелательной, поскольку организация финансируется за счет бюджетных средств Японии и активно продвигает идеи о передаче Курильских островов под японский суверенитет.
Генеральная прокуратура России признала деятельность японской «Ассоциации по вопросам северных территорий» нежелательной на территории Российской Федерации, сообщается на сайте ведомства.
Эта организация, базирующаяся в Токио, заявляет, что якобы является независимой и неправительственной, однако финансируется преимущественно из бюджета Японии. Участники ассоциации активно эксплуатируют тему так называемых «северных территорий» – российских островов Итуруп, Кунашир и Малой Курильской гряды, заявляя о непризнании их российской юрисдикцией.
Ассоциация спонсирует общенациональное движение Японии за возвращение «северных территорий» и реализует проект «Северные территории своими глазами», в рамках которого созданы учреждения, такие как «Дом Северных территорий» и «Башня обозрения Раусу – Кунашир». Организация также финансирует исследования и разрабатывает методики по возвращению Курильских островов под японский суверенитет, готовя учебные материалы и организуя практические семинары, направленные на поддержку реваншистского движения.
В состав консультативного совета ассоциации входят представители японских организаций, ранее признанных нежелательными в России: «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи» и «Союз за возвращение Северных территорий». Помимо этого, организация распространяет пропагандистские материалы, включая литературу и сувениры, содержащие элементы картографической экспансии.
На прошлой неделе Генеральная прокуратура приняла решение признать деятельность Elton John AIDS Foundation нежелательной на территории страны из-за акцента на пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).
Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность бельгийской организации Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party и ее молодежного крыла European Liberal Youth.
Неправительственная организация Associacao de russos livres, основанная российскими эмигрантами в Португалии, также признана Генпрокуратурой нежелательной в России за поддержку ВСУ и антироссийскую агитацию.