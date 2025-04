Генпрокуратура признала нежелательной деятельность японской ассоциации по северным территориям

Tекст: Мария Иванова

Генеральная прокуратура России признала деятельность японской «Ассоциации по вопросам северных территорий» нежелательной на территории Российской Федерации, сообщается на сайте ведомства.

Эта организация, базирующаяся в Токио, заявляет, что якобы является независимой и неправительственной, однако финансируется преимущественно из бюджета Японии. Участники ассоциации активно эксплуатируют тему так называемых «северных территорий» – российских островов Итуруп, Кунашир и Малой Курильской гряды, заявляя о непризнании их российской юрисдикцией.

Ассоциация спонсирует общенациональное движение Японии за возвращение «северных территорий» и реализует проект «Северные территории своими глазами», в рамках которого созданы учреждения, такие как «Дом Северных территорий» и «Башня обозрения Раусу – Кунашир». Организация также финансирует исследования и разрабатывает методики по возвращению Курильских островов под японский суверенитет, готовя учебные материалы и организуя практические семинары, направленные на поддержку реваншистского движения.

В состав консультативного совета ассоциации входят представители японских организаций, ранее признанных нежелательными в России: «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи» и «Союз за возвращение Северных территорий». Помимо этого, организация распространяет пропагандистские материалы, включая литературу и сувениры, содержащие элементы картографической экспансии.

На прошлой неделе Генеральная прокуратура приняла решение признать деятельность Elton John AIDS Foundation нежелательной на территории страны из-за акцента на пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность бельгийской организации Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party и ее молодежного крыла European Liberal Youth.

Неправительственная организация Associacao de russos livres, основанная российскими эмигрантами в Португалии, также признана Генпрокуратурой нежелательной в России за поддержку ВСУ и антироссийскую агитацию.