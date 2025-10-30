Впервые в народную программу «Единой России» решили добавить технологический блок

Tекст: Елизавета Шишкова

Партия «Единая Россия» впервые включит отдельный технологический блок в свою народную программу – его планируется разработать совместно с учеными и инноваторами к выборам в Госдуму, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Новый раздел будет посвящен вопросам технологического суверенитета, развитию инноваций и мерам государственной поддержки для передового отечественного бизнеса.

Для обсуждения будущего технологического блока на площадке Центрального исполкома «Единой России» прошел первый форум «Россия инновационная», организованный совместно с ВЭБ.РФ, Фондом «Сколково» и АНО «Центр беспилотных систем и технологий» при поддержке объединений технологических предпринимателей. В мероприятии приняли участие около ста представителей бизнеса, науки и промышленности.

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, открывая форум, заявил: «Единая Россия» становится лидером не только в социальной, но и в инновационной повестке, способна содействовать развитию страны и повысить ее конкурентоспособность. Он отметил, что партия намерена оказывать содействие при разработке законодательных инициатив, вести системную работу с экспертным сообществом и внедрять эффективные решения.

Инициатор форума, руководитель партийных проектов Илья Медведев, отметил успешный опыт «Единой России» в поддержке технологических инициатив – создан Центр беспилотных систем, который поставляет на фронт современные разработки. Кроме того, был реализован портал «Я в России» для новых регионов, позволяющий получать социальные услуги в цифровом формате. Медведев подчеркнул, что технологии становятся инструментом политической конкуренции, а формирование собственной инновационной системы для России должно опираться на успешный партийный опыт.

Ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов заявил, что проведение форума «Единая Россия» свидетельствует о принятии ответственности за технологическое лидерство страны. Он отметил, что новый раздел программы должен консолидировать общество и отвечать вызовам времени. Форум дал старт сбору инициатив для народной программы партии и запланирован цикл новых мероприятий.