Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.3 комментария
Суд приговорил президента Республики Сербской Додика к году тюрьмы
Суд Боснии и Герцеговины признал президента Республики Сербской Милорада Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН «Высокого представителя в БиГ» Кристиана Шмидта.
Додик по решению суда Боснии и Герцеговины в Сараево заочно приговорен к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу, передает РИА «Новости».
Прокуратура БиГ обвинила Додика в подписании указа об утверждении закона о недействительности решений Конституционного суда БиГ на территории Республики Сербской.
Исполняющего обязанности директора официального издания РС БиГ «Службени гласник» Милоша Лукича обвинили в публикации указа Додика и закона РС БиГ.
Суд признал Додика виновным, а Лукич был освобожден от ответственности. Приговор вступит в силу только после отведенного законом срока для подачи апелляции.
Ранее российский МИД заявил о возможных пагубных последствиях для Боснии и Герцеговины и Балкан, если суд примет обвинительный приговор против президента Республики Сербской Милорада Додика.