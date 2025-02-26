Суд приговорил президента Республики Сербской Додика к году тюрьмы

Tекст: Алексей Дегтярев

Додик по решению суда Боснии и Герцеговины в Сараево заочно приговорен к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу, передает РИА «Новости».

Прокуратура БиГ обвинила Додика в подписании указа об утверждении закона о недействительности решений Конституционного суда БиГ на территории Республики Сербской.

Исполняющего обязанности директора официального издания РС БиГ «Службени гласник» Милоша Лукича обвинили в публикации указа Додика и закона РС БиГ.

Суд признал Додика виновным, а Лукич был освобожден от ответственности. Приговор вступит в силу только после отведенного законом срока для подачи апелляции.

Ранее российский МИД заявил о возможных пагубных последствиях для Боснии и Герцеговины и Балкан, если суд примет обвинительный приговор против президента Республики Сербской Милорада Додика.