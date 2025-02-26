МИД России: Обвинительный приговор Додику приведет к последствиям для БиГ и Балкан

Tекст: Валерия Городецкая

Министерство иностранных дел России предупредило о серьезных последствиях для Боснии и Герцеговины и всего Балканского региона в случае вынесения обвинительного приговора президенту Республики Сербской Милораду Додику, передает ТАСС. Решение суда ожидается 26 февраля.

Российская сторона считает дело против Додика сфабрикованным и политически мотивированным, а обвинения основанными на псевдозаконе, навязанном Боснии и Герцеговине со стороны «самозваного «высокого представителя» Кристиана Шмидта», завили в ведомстве.

Дипломаты подчеркнули, что судебный процесс, длившийся полтора года, был «пародией на правосудие» и преследует цель устранения патриотических сил Республики Сербской. В МИД отмечают, что процесс «инспирирован Западом и его марионетками в органах юстиции Боснии и Герцеговины», что создает угрозу стабильности в регионе.

Также в сообщении подчеркивается необходимость независимой и объективной позиции судебной системы Боснии и Герцеговины, основанной на принципах правового государства и Дейтонского соглашения. В МИД России считают, что судебной системе следует отказаться от влияния внешних кураторов, чтобы избежать обострения противоречий и сохранить атмосферу взаимопонимания между народами Боснии и Герцеговины.

В августе 2023 года прокуратура Боснии и Герцеговины предъявила обвинения президенту Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милораду Додику за невыполнение решений, принятых высоким представителем Кристианом Шмидтом, и потребовала снять его с занимаемого поста.