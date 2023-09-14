Разговоры про то, что вот Европа наказывает наиболее «проевропейских» жителей, исходят из ложных оснований. В оптике ЕК, выстроенной на базе радикальных прибалтийских нарративов, нет никаких «проевропейских» классов российского общества. Все одинаковые.2 комментария
Прокуратура БиГ потребовала снять Додика с поста главы Республики Сербской
Прокуратура Боснии и Герцеговины предложила отстранить Додика от должности президента Республики Сербской
В связи с игнорированием президентом Республики Сербской Милорадом Додиком решений высокого представителя ООН в Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта, Додика предлагается отстранить от должности, заявила прокуратура БиГ.
Также предлагается снять Милоша Лукича с должности директора «Служебного вестника Республики Сербской». Прокуратура просит суд запретить им занимать посты в «законодательном, исполнительном, судебном, административном или любом другом органе», который финансируется государством, передает ТАСС.
Додик заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что «в Республике Сербской Шмидту некому сказать, что он высокий представитель, ведь все знают, что это не так».
Прокуратура ранее обвинила Додика в игнорировании решений Шмидта. Додик подал в прокуратуру заявление в адрес Шмидта о необходимости заведения уголовного дела по причине «нанесения ущерба Республике Сербской». Додик обвинил Шмидта в «незаконном» исполнении функций высокого представителя – без «полномочий в соответствии с решением Совета Безопасности ООН». Додик считает, что Шмидт должен нести уголовную ответственность за «несанкционированное занятие определенной должности и заведомо ложное представление».
Напомним, высокий представитель назначается руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине после одобрения кандидатуры Совбезом ООН. Шмидт был назначен на должность без согласования, Республика Сербская не признает его легитимность.