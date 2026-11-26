Мурашко: В России ежемесячно проводится более 2 млн исследований с ИИ

Tекст: Ольга Иванова

Об этом глава Минздрава рассказал президенту России Владимиру Путину и лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву на выставке в рамках московской конференции «Путешествие в мир ИИ» (AI Journey), передает ТАСС.

«Более 2 млн исследований проводится ежемесячно с использованием искусственного интеллекта», – сказал Мурашко. Он добавил, что применение современных технологий в два раза повышает вероятность выявления рака молочной железы.

Кроме того, министр отметил активное внедрение алгоритмов в регионах. По его словам, технологии уже используются для анализа электронных медицинских карт в 60 субъектах России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин на международной конференции AI Journey заявил о необратимости внедрения искусственного интеллекта в операционные и производственные процессы.

Глава государства назвал тремя ключевыми тенденциями развития технологий рост автономности ИИ, его выход в физический мир и расширение доступности.

Российский лидер и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообщались с победителями олимпиад по ИИ и робототехнике.