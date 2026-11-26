При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.6 комментариев
Мурашко назвал ежемесячное число исследований с применением ИИ в России
Мурашко: В России ежемесячно проводится более 2 млн исследований с ИИ
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что ежемесячно в России проводится более 2 млн диагностических исследований с применением технологий искусственного интеллекта.
Об этом глава Минздрава рассказал президенту России Владимиру Путину и лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву на выставке в рамках московской конференции «Путешествие в мир ИИ» (AI Journey), передает ТАСС.
«Более 2 млн исследований проводится ежемесячно с использованием искусственного интеллекта», – сказал Мурашко. Он добавил, что применение современных технологий в два раза повышает вероятность выявления рака молочной железы.
Кроме того, министр отметил активное внедрение алгоритмов в регионах. По его словам, технологии уже используются для анализа электронных медицинских карт в 60 субъектах России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин на международной конференции AI Journey заявил о необратимости внедрения искусственного интеллекта в операционные и производственные процессы.
Глава государства назвал тремя ключевыми тенденциями развития технологий рост автономности ИИ, его выход в физический мир и расширение доступности.
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