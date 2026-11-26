При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.5 комментариев
Мирный житель Горловки погиб в результате атаки ВСУ
Мэр Горловки Приходько: При атаке ВСУ погиб мирный житель
В результате вооруженной агрессии со стороны Украины в Горловке погиб мирный житель, сообщил глава городского округа Иван Приходько.
«Вследствие украинской вооруженной агрессии в Горловке погиб мирный житель», – написал Приходько в своем канале в Max.
Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу три мирных жителя Горловки пострадали при атаке украинского беспилотника.
На прошлой неделе мэр Иван Приходько сообщил о ранении мирного жителя в результате удара БПЛА.
В прошлом месяце мужчина получил ранения при атаке дрона ВСУ в Никитовском районе города.