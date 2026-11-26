При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.6 комментариев
Россия запланировала обеспечить Арктику услугами связи к 2036 году
Россия планирует к 2036 году обеспечить населенные пункты Арктической зоны современными услугами связи, включая широкополосный доступ в интернет, следует из стратегии развития Арктической зоны России.
Согласно новой стратегии развития региона, доступ к телекоммуникационной инфраструктуре также получат коренные малочисленные народы Севера в местах их традиционного проживания, передает РИА «Новости».
Кроме того, в документе зафиксированы планы по обеспечению коренных народов мобильными источниками энергоснабжения, включая системы, работающие на возобновляемых ресурсах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин утвердил новую Стратегию развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности.
В сентябре Совет безопасности согласовал новую долгосрочную стратегию развития Арктической зоны до 2050 года.
В прошлом году Минпромторг сообщил о планах создать арктические ветряные электростанции.