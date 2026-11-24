Сообщения об одобрении проекта ГЭС на монгольской реке Эгийн-Гол не соответствуют действительности: российским ученым еще предстоит изучить представленный монгольской стороной экологический отчет и продолжить исследования. Об этом в своем Telegram-канале заявила председатель Национального комитета Десятилетия ООН по восстановлению экосистем Елена Шаройкина.

Она пояснила, что уже состоялась встреча совместной российско-монгольской рабочей группы, по итогам которой зарубежные коллеги передали отчет в Российскую академию наук. Монгольская сторона заявила, что выводы ученых допускают строительство ГЭС без ущерба для окружающей среды, однако окончательная оценка проекта пока не дана.

«Окончательные выводы делать преждевременно, отчет монгольских ученых еще предстоит детально изучить нашим специалистам, а сами исследования будут продолжены в 2027-2028 годах. И они должны быть исчерпывающими», – подчеркнула Шаройкина.

Эгийн-Гол является левым притоком Селенги, которая впадает в Байкал и обеспечивает до половины ежегодного притока воды в озеро. По словам Шаройкиной, после завершения совместной работы российских и монгольских ученых предстоит также экспертиза со стороны Комитета ЮНЕСКО. Она напомнила, что 5 декабря исполнится 30 лет со дня включения Байкала и окружающей его территории в список Всемирного природного наследия.

«Любое вмешательство в водосток Селенги неизбежно приведет к изменениям в экосистеме Байкала. Вопрос лишь в масштабах этих изменений», – заявила она.

Шаройкина отметила, что современные методы мониторинга и возможности искусственного интеллекта позволяют гораздо точнее прогнозировать долгосрочные последствия вмешательства в окружающую среду. Она призвала организовать общественную экспертизу проекта и независимую проверку выводов рабочей группы.

«Сейчас важнее всего – честное, открытое обсуждение проекта. Организация развернутой общественной экспертизы, независимая проверка выводов рабочей группы. Нельзя допустить, чтобы решения такого масштаба принимались кулуарно, с учетом одних лишь экономических интересов», – подчеркнула Шаройкина.

По ее словам, Монголия заинтересована в строительстве ГЭС мощностью 315 мегаватт и еще в 2015 году получила китайский кредит для начала реализации проекта. Однако спустя несколько лет Китай исключил эту ГЭС из программы «Шелковый путь». Шаройкина связала это с критическими выводами научной группы под руководством Владимира Никитина и Игоря Бычкова о предыдущем проекте гидроэлектростанции.

В качестве альтернативы она предложила обратить внимание на строительство АЭС малой мощности. Как сообщила Шаройкина, Росатом и «Мон-Атом» уже подписали дорожную карту, а стороны работают над межправительственным соглашением об основных принципах сотрудничества в этой сфере. Мощность такой станции, по ее оценке, сопоставима с проектной мощностью ГЭС.

«Возможно, для ликвидации дефицита энергии в Монголии имеет смысл сконцентрироваться именно на этих проектах», – заключила она.

Как писала газета ВЗГЛЯД, к тридцатилетию включения Байкала в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в России решили подготовить сводный национальный доклад «Байкальское досье» о сохранении и восстановлении его экосистемы.