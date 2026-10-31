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Ирландский журналист высмеял слова главы МИД ФРГ об отношениях с Россией
Репортер Боуз раскритиковал слова главы МИД ФРГ Вадефуля об отношениях с Россией
Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал заявление министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля об отношениях с Россией.
Ирландский журналист Чей Боуз отреагировал на слова министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля о том, что нельзя направлять Москве неправильные сигналы о дружбе, передает РИА «Новости».
«Единственный ложный сигнал, который вы когда-либо могли бы послать, – так это о вашем стремлении к миру», – написал Боуз в соцсети.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил о непринадлежности России к западной семье.
В пятницу журналист Чей Боуз назвал важным заявление президента Владимира Путина о готовности России к войне с Западом. До этого официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о сомнениях в когнитивных способностях Йоханна Вадефуля из-за слов об отсутствии ценностей у Москвы.