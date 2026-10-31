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В Крыму сочли «побрехеньками» заявление Киева о появлении России
Глава парламента Крыма Константинов ответил на заявление Киева о России
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал псевдоисторической версией и «побрехеньками» слова Владимира Зеленского, что Украина появилась раньше России.
«Для обозначения таких псевдоисторических версий есть подходящее украинское словечко: „побрехеньки“ (вранье). Но такие побрехеньки втюхиваются несчастному населению бывшей Украины уже не одну сотню лет», – заявил Константинов.
По его словам, риторика киевского режима пропитана расизмом и воинствующей ксенофобией, передает РИА «Новости».
«Зеленский бы еще о глобусе Украины рассказал», – подчеркнул глава парламента.
Ранее Зеленский назвал Украину наследницей Киевской Руси, при этом он отождествил Украину с Киевской Русью, подчеркнув, что Украина существовала, когда России «еще и в помине не было».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова назвала псевдоисторическими бреднями слова Владимира Зеленского о появлении Украины раньше России.
Владимир Константинов заявил о сколачивании Владимиром Зеленским баснословного состояния на украинском конфликте. До этого Владимир Константинов назвал спекуляции главы киевского режима на теме Крыма показателем мышления негодяя.