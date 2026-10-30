Ушаков: Путин провел множество контактов «на ногах» на саммите «Россия – Африка»

Ушаков: Путина провел ряд встреч «на ногах» на саммите «Россия – Африка»

Tекст: Катерина Туманова

«Очень много было контактов «на ногах», так называемых. Очень много. Конечно, со всеми (удалось переговорить)», – передает РИА «Новости» слова Ушакова.

Он добавил, что в дни саммита Путин провел 18 встреч.

Третий саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка» состоялись в Москве 28–29 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу было названо число посетивших саммит «Россия – Африка» в Москве делегаций. Путин ответил на удивление премьера Того его работоспособностью.

В четверг российский лидер поблагодарил лидера Египта ас-Сиси за поддержку планов развития российско-африканского сотрудничества.



