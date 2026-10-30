Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Ушаков: Путин провел множество контактов «на ногах» на саммите «Россия – Африка»
Ушаков: Путина провел ряд встреч «на ногах» на саммите «Россия – Африка»
Президент России Владимир Путин на полях саммита «Россия – Африка» провел множество контактов «на ногах» в дополнение к двусторонним встречам, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Очень много было контактов «на ногах», так называемых. Очень много. Конечно, со всеми (удалось переговорить)», – передает РИА «Новости» слова Ушакова.
Он добавил, что в дни саммита Путин провел 18 встреч.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка» состоялись в Москве 28–29 октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу было названо число посетивших саммит «Россия – Африка» в Москве делегаций. Путин ответил на удивление премьера Того его работоспособностью.
В четверг российский лидер поблагодарил лидера Египта ас-Сиси за поддержку планов развития российско-африканского сотрудничества.