Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.3 комментария
Самарская область подверглась атаке украинских беспилотников
Системы ПВО начали отражение атаки украинских беспилотников на Самарскую область
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы отражают атаку украинских беспилотников на Самарскую область, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
«Идет отражение атаки ВСУ по нашей территории. Работают ПВО, мобильные огневые группы. Сохраняйте спокойствие и оставайтесь в безопасном месте», – написал Федорищев в своем канале в Max.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Министерство обороны сообщило об уничтожении 40 украинских беспилотников над территорией пяти регионов России.
В среду военное ведомство заявило об уничтожении 90 украинских беспилотных летательных аппаратов над семью регионами страны.
В субботу на прошлой неделе Федорищев сообщил о начале отражения атаки украинских беспилотников на территорию региона.