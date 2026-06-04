На ПМЭФ ветеран СВО поделился опытом восстановления после тяжелого ранения

Tекст: Елизавета Шишкова

Герой спецоперации принял участие в панельной дискуссии, посвященной современным методам комплексной помощи участникам боевых действий, передает Telegram-канал фонда «Защитники Отечества». Военнослужащий подробно объяснил, как передовые технологии протезирования помогают снова обрести себя.

«Я бы хотел обратиться к ребятам с тяжелыми ранениями: нужно пользоваться всеми возможностями, которые сегодня предоставляет государство, в том числе через фонд «Защитники Отечества»», – заявил Виталий Назимов.

Он отметил, что ветеранам доступны не только медицинская помощь и современные средства реабилитации, но и новые образовательные и карьерные перспективы.

«Сегодня есть возможность получать образование, современные протезы и средства реабилитации, пробовать себя в разных профессиях, искать новую точку опоры», — сказал участник СВО.

Отдельное внимание на сессии было уделено вопросам наставничества. Назимов высказался за более активное привлечение ветеранов, уже прошедших путь восстановления, к поддержке бойцов, которые только начинают реабилитацию после ранений.

По его мнению, личный пример человека, сумевшего вернуться к полноценной жизни, способен стать важным источником мотивации и помочь быстрее адаптироваться к новым условиям.