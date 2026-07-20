Wildberries начал выплаты семьям погибших после атак ВСУ на логистические центры

Tекст: Антон Антонов

«Во-первых, мы продолжаем следить за состоянием пострадавших и желаем им здоровья. Очень надеюсь, что скоро они поправятся. Сегодня мы начали первые выплаты семьям погибших и пострадавшим в тяжелом состоянии», – сообщила Ким в Telegram.

Ким уточнила, что в Wildberries изменили правила работы логистических объектов при нештатных ситуациях. По ее словам, безопасность в центрах стала безусловным приоритетом, при малейшей угрозе компания намерена принимать все меры для ее обеспечения.

Она отметила, что из-за эвакуаций могут падать доходы у исполнителей, поэтому команда решила пересмотреть размеры вознаграждений, чтобы сохранить привычный уровень выплат.

Также Ким сообщила, что 23 июля, после завершения оценки состояния логистического комплекса в Котовске, склад снова начнет принимать поставки, а товары с него вернутся в продажу. В ближайшее время компания обещает корректно отразить в отчетах на портале продавцов все позиции, которые находились на объекте в Электростали.

Отвечая на многочисленные вопросы о компенсациях за поврежденный товар в Электростали, основательница заявила, что Wildberries не оставит продавцов наедине с этой проблемой. Она напомнила о необходимости времени для оценки последствий, но отметила, что уже поставила задачу команде ускорить процесс и скоро представить обновленный статус. По ее словам, компания продолжает работу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Котовске и Электростали.

Руководство компании заявило, что семьи погибших сотрудников получат по 2 млн рублей, а тяжелораненые – по 1 млн.

В результате удара по логистическому центру в Котовске погибли семь человек.

